ВТБ перестал раскрывать географию своих заемщиков
ВТБ, второй по размерам активов российский банк, ровно год не раскрывает размер задолженности своих заемщиков по странам. Последний раз госбанк публиковал сведения на 1 октября 2018 г., тогда там оказался кредит резидентам Центральноафриканской Республики (ЦАР) на $12 млрд, или 801 млрд руб.
На кредит ЦАР обратил внимание Reuters. А ВТБ заявил, что такого кредита у него нет: «Скорее всего, речь идет об операционной ошибке системы при кодировании стран». Позже банк исправил данные и приписал долг Кипру. На тот момент задолженность резидентов иностранных государств перед ВТБ составляла 2,35 трлн руб., а число юрисдикций достигало 109.
ЦБ раз в квартал публикует информацию о кредитах, которые российские банки выдали резидентам России и других государств. Банки могут не раскрывать размер задолженности по каждой стране отдельно, если она составляет менее 5% от совокупного долга. Однако ВТБ после допущенной ошибки и вовсе перестал раскрывать сведения о выданных кредитах в зависимости от страны. Не опубликовал он информацию и по состоянию на 1 октября этого года. Представитель госбанка от комментариев отказался, ЦБ на запрос не ответил.
В III квартале 2018 г. Газпромбанк, единственный из банков, не раскрыл информацию о местоположении основных должников, писал РБК. Позже банк предоставил изданию географию своих зарубежных финансовых требований и сейчас раскрывает их полностью.
Эмитенты могут не раскрывать часть информации из-за угрозы санкций, согласно постановлению правительства и закону о рынке ценных бумаг. Это в том числе информация о владельцах, принимаемых рисках, контрагентах, связанных сторонах и др. ВТБ с 2014 г. находится под секторальными санкциями США и Евросоюза, которые ограничивают его в привлечении долгового финансирования.