ВТБ перестал раскрывать географию своих заемщиков

ЦБ раз в квартал публикует информацию о кредитах, которые российские банки выдали резидентам России и других государств. Банки могут не раскрывать размер задолженности по каждой стране отдельно, если она составляет менее 5% от совокупного долга. Однако ВТБ после допущенной ошибки и вовсе перестал раскрывать сведения о выданных кредитах в зависимости от страны. Не опубликовал он информацию и по состоянию на 1 октября этого года. Представитель госбанка от комментариев отказался, ЦБ на запрос не ответил.