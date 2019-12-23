«Интерфакс»: СКР переквалифицировал обвинение Майклу Калви
СКР завершил сбор доказательств по делу одного из основателей фонда Baring Vostok Майкла Калви и бывших топ-менеджеров, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. По словам одного из них, обвинение Калви переквалифицировано из мошенничества в составе группы лиц (ч. 4 ст.159 УК РФ) в растрату также в составе группы лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Это подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к акционерам банка «Восточный».
Обе статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет. «Просто другая квалификация», — пояснил один из собеседников «Интерфакса» изменение обвинения Калви.
Представитель Baring Vostok на вопрос «Ведомостей» подтвердить новую квалификацию обвинения Калви ответил так: «Как и ожидалось следствие длившееся более 10 месяцев закончилось ничем и мы требуем немедленного освобождения из под стражи наших невиновных коллег. Это позорное уголовное дело отбрасывает тень на все российское правосудие и отравляет инвестиционный климат страны, поэтому оно должно быть прекращено. Решение коммерческих споров с помощью уголовных дел абсолютно недопустимо и возвращает нас в произвол 90-х годов»,- сказал он.
«Ведомости» запросили комментарий СКР, представителя «Восточного» и предпринимателя Шерзода Юсупова, по заявлению которого было заведено дело.
Уголовное дело было возбуждено 13 февраля. Оно касается хищения у «Восточного» 2,5 млрд руб. По утверждению Юсупова, в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на эту сумму между банком и Первым коллекторским бюро в 2015 г. До уголовного дела Baring Vostok через Evison контролировал «Восточный», в июне по решению суда Evison продала компании Аветисяна почти 10% акций банка, и контроль перешел к Аветисяну и двум его партнерам – Юсупову и Юрию Данилову.
Сейчас Аветисян и его партнеры судятся в лондонском и российском арбитражах по поводу «Восточного» с Baring Vostok. Фонд ставит в вину противоположной стороне мошенничество и вывод активов из банка, а та, в свою очередь, обвиняет Baring Vostok в невыполнении опциона на акции «Восточного» и хищении средств из банка. 17 декабря Аветисян заявил в интервью РБК о готовности пойти на мировое соглашение в споре.
Калви не признает вину. Кроме него по делу проходят еще шесть человек. О последнем фигуранте стало известно 19 декабря. Это бывший управляющий директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов. Басманный суд отправил его под домашний арест до 13 января.