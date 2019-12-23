«Интерфакс»: СКР переквалифицировал обвинение Майклу Калви

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля. Оно касается хищения у «Восточного» 2,5 млрд руб. По утверждению Юсупова, в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на эту сумму между банком и Первым коллекторским бюро в 2015 г. До уголовного дела Baring Vostok через Evison контролировал «Восточный», в июне по решению суда Evison продала компании Аветисяна почти 10% акций банка, и контроль перешел к Аветисяну и двум его партнерам – Юсупову и Юрию Данилову.