Московскую биржу покинет еще один ключевой менеджер

Кроме фондового рынка Кузнецова курирует на бирже рынок инноваций и инвестиций и департамент индексов и биржевой информации. Она пришла на тогда еще ММВБ в 2008 г., а с 2013 по 2016 г. была гендиректором фондовой биржи ММВБ. До этого, в 2006–2008 гг., она занимала должность вице-президента фондовой биржи РТС (в 2011 г. объединилась с ММВБ в Московскую биржу). В 2004–2006 гг. Кузнецова работала исполнительным директором БК «Регион».