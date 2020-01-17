Московскую биржу покинет еще один ключевой менеджер
Управляющий директор по фондовому рынку и член правления Московской биржи Анна Кузнецова в апреле завершит работу в компании, сообщила биржа в пятницу, 17 января. Искать ей замену биржа не планирует: эти задачи возьмет на себя член правления Игорь Марич, управляющий директор по денежному и срочному рынкам.
«Это наше взаимное решение с компанией», – прокомментировала «Ведомостям» свой уход Кузнецова. Свои дальнейшие планы она не раскрывает.
Кроме фондового рынка Кузнецова курирует на бирже рынок инноваций и инвестиций и департамент индексов и биржевой информации. Она пришла на тогда еще ММВБ в 2008 г., а с 2013 по 2016 г. была гендиректором фондовой биржи ММВБ. До этого, в 2006–2008 гг., она занимала должность вице-президента фондовой биржи РТС (в 2011 г. объединилась с ММВБ в Московскую биржу). В 2004–2006 гг. Кузнецова работала исполнительным директором БК «Регион».
«Анна – профессионал экстракласса, она стояла у истоков развития российского фондового рынка, стала одним из ключевых менеджеров компании, играла важнейшую роль в совершенствовании принципов и технологий работы рынка акций и облигаций, переводе рынков на торги с частичным обеспечением и отложенными сроками расчетов, в модернизации индексной линейки Московской биржи. Анна внесла неоценимый вклад в достижение высоких результатов компании. Благодарю Анну за ее вклад в работу и развитие биржи и желаю ей дальнейших успехов», – приводятся в релизе биржи слова предправления Юрия Денисова.
В прошлом году биржа также сменила руководителя. Предправления Александр Афанасьев, возглавлявший биржу с 2012 г., в мае покинул свой пост. Афанасьев досрочно добился исполнения стратегии, рассчитанной до 2020 г., а новую стратегию биржи будет исполнять новый руководитель, поясняла тогда компания. Им стал Денисов, который до этого занимал должность председателя наблюдательного совета Национального клирингового центра, выполняющего функции центрального контрагента на рынках биржи.
Новая стратегия биржи была утверждена в октябре. Она рассчитана на пять лет и, в частности, предполагает, что со следующего года биржа будет направлять на дивиденды не менее 60% чистой прибыли по МСФО.
Фондовый рынок является одним из ключевых источников комиссионного дохода биржи. Так, в III квартале 2019 г. комиссионные доходы биржи составили 6,4 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. принесли рынки акций и облигаций. Чистая прибыль компании составила 5,5 млрд руб.
В прошлом году объем торгов на фондовом рынке Московской биржи составил 40,66 трлн руб. против 40,67 трлн руб. годом ранее. Оборот торгов облигациями снизился на 5,4% до 28,22 трлн руб., акциями – вырос на 15% до 12,44 трлн руб. – максимум за последние восемь лет. Биржа также зафиксировала рекордный приток частных инвесторов: за год счета открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн. Рекордные результаты и с точки зрения объемов торгов, и с точки зрения расширения инструментов и клиентской базы – это во многом заслуга Кузнецовой, передал Денисов.
Акции биржи в пятницу, 17 января, растут. К 11.05 мск бумаги прибавляли 0,7% к закрытию четверга, но после объявления об отставке Кузнецовой рост сократился до +0,1% к 12.40 мск. Индекс Мосбиржи растет с утра и к 12.40 прибавлял 1%.