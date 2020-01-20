Российская биржа впервые заинтересовалась рынком факторинга

По данным СПАРК, «Диджитал партнерс» была основана в мае прошлого года Евгением Архиповым (40%), Александром Яковенко, Константином Голюком и Борисом Абелевым (по 20% у каждого). В августе в списке участников появилась «МБ Инновации» с долей 1,41%, в сентябре – Дмитрий Еремин (19,72%), затем состав владельцев снова изменился. На 17 января 70% компании принадлежит Евгению Архипову, Александру Яковенко – 17,5%, а «МБ Инновации» – 12,5%. Юридический адрес «Диджитал партнерс» тот же, что у «МБ Инновации».