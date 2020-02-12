Банк «Траст» сменил «могильную плиту» в логотипе на триколор
Банк непрофильных активов «Траст», куда ЦБ собрал непрофильные и плохие активы трех крупнейших санируемых банков, сменил фирменный стиль и обновил логотип, рассказал председатель правления «Траста» Александр Соколов.
«Теперь черная могильная плита прошлого бренда не давит на новый бренд», – сказал Соколов. По его словам, теперь банк ближе к триколору – это больше отражает задачи «государственного масштаба». Денег на смену логотипа банк тоже не потратил, добавил Соколов: все было сделано «бесплатно, внутренними ресурсами».
Последний раз банк менял фирменный стиль и логотип в 2011 г., еще при старых собственниках – Илье Юрове, Сергее Беляеве и Николае Фетисове, этим занималось агентство BBDO («Ведомости» направили запросы в BBDO). В то время банк не скупился на рекламные контракты и развитие бренда. В 2010 г. «Траст» заключил годовой контракт с голливудской звездой, «крепким орешком» Брюсом Уиллисом: стоимость контракта оценивалась в несколько сотен тысяч долларов. До Уиллиса услуги банка рекламировал спортсмен и шоумен Владимир Турчинский (скончался в 2009 г.). Но дорогостоящие контракты банку не помогли: в 2014 г. в «Трасте» обнаружилась дыра в 114 млрд руб., и ЦБ пришлось его спасать, объявив о санации банка силами банка «Открытие» (потом эта обязанность перешла к материнскому «Открытие холдингу»). В 2017 г. финансовым оздоровлением «Траста» занялся уже сам ЦБ через свой Фонд консолидации банковского сектора, куда попал и «Открытие». Позже выяснилось, что бывшие собственники организовали в банке финансовую пирамиду: «Траст» выдавал новые кредиты для выплаты процентов по старым. Схема зависела в том числе от привлечения депозитов с помощью дорогостоящих кампаний с участием Уиллиса, говорил представитель «Траста».
Юров отказался комментировать новый логотип банка.
На балансе «Траста» скопилось 2 трлн руб. активов от «Открытия», Промсвязьбанка и Бинбанка, их справедливая стоимость – 222 млрд руб. На существование банка отведено пять лет, а главная цель – вернуть к 2024 г. 480 млрд руб. В 2019 г. банк вернул 108 млрд руб., а в этом планирует 91 млрд руб., рассказал Соколов.
«Открытие» в январе также представило свой обновленный логотип и тоже бесплатно – его выполнили дизайнеры самого банка. Вывески в отделениях (по данным ЦБ, у банка 683 офиса по всей России) будут меняться по мере износа и наступления плановой даты замены: таким образом, ребрендинг не потребует от банка никаких дополнительных затрат.