Банк «Траст» сменил «могильную плиту» в логотипе на триколор

Последний раз банк менял фирменный стиль и логотип в 2011 г., еще при старых собственниках – Илье Юрове, Сергее Беляеве и Николае Фетисове, этим занималось агентство BBDO («Ведомости» направили запросы в BBDO). В то время банк не скупился на рекламные контракты и развитие бренда. В 2010 г. «Траст» заключил годовой контракт с голливудской звездой, «крепким орешком» Брюсом Уиллисом: стоимость контракта оценивалась в несколько сотен тысяч долларов. До Уиллиса услуги банка рекламировал спортсмен и шоумен Владимир Турчинский (скончался в 2009 г.). Но дорогостоящие контракты банку не помогли: в 2014 г. в «Трасте» обнаружилась дыра в 114 млрд руб., и ЦБ пришлось его спасать, объявив о санации банка силами банка «Открытие» (потом эта обязанность перешла к материнскому «Открытие холдингу»). В 2017 г. финансовым оздоровлением «Траста» занялся уже сам ЦБ через свой Фонд консолидации банковского сектора, куда попал и «Открытие». Позже выяснилось, что бывшие собственники организовали в банке финансовую пирамиду: «Траст» выдавал новые кредиты для выплаты процентов по старым. Схема зависела в том числе от привлечения депозитов с помощью дорогостоящих кампаний с участием Уиллиса, говорил представитель «Траста».