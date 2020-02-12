ЦБ не будет выкупать привилегированные акции у акционеров Сбербанка

Смена акционера может привести к тому, что привилегированные акции будут выкуплены с рынка. Подход Минфина как акционера, вероятно, будет отличаться от подхода ЦБ и министерство вполне может использовать для увеличения дивидендного потока выкуп привилегированных акций с рынка самим Сбербанком – против этого всегда был ЦБ, прогнозирует аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. Это может случиться в ближайшие 18 месяцев. Прежде говорилось и о том, что Сбербанк может перейти на выплату полугодовых дивидендов, напоминает он, но это уже в новой трехлетней стратегии банка, она будет представлена в декабре.