ЦБ не будет выкупать привилегированные акции у акционеров Сбербанка
Представитель ЦБ сообщил, что при продаже Сбербанка оферта держателям его привилегированных акций выставляться не будет. По закону «Об акционерных обществах» оферта выставляется только владельцам голосующих акций, а привилегированные акции Сбербанка не таковы, объяснил он.
Во вторник, 11 февраля, Минфин и ЦБ описали схему выхода ЦБ из капитала Сбербанка. Правительство заплатит за долю ЦБ в Сбербанке деньгами фонда национального благосостояния. ЦБ владеет 50% плюс 1 акция в уставном капитале Сбербанка, доля в обыкновенных акциях – 52,32%. Сделка между правительством и ЦБ – явление уникальное, поэтому предусмотрены особые условия применения федерального закона «Об акционерных обществах», касающиеся обязательства предложить миноритарным акционерам выкупить у них акций, указывает Минфин. Предложение миноритарным акционерам Сбербанка сделает сам ЦБ – единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.
Всего у Сбербанка 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. каждая. По закону «Об акционерных обществах» лицо, которое приобрело более 30% общего количества акций публичного общества, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. У ЦБ нет привилегированных акций и они не участвуют в сделке с Минфином, говорит старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин, поэтому ЦБ не будет выкупать привилегированные акции.
Смена акционера может привести к тому, что привилегированные акции будут выкуплены с рынка. Подход Минфина как акционера, вероятно, будет отличаться от подхода ЦБ и министерство вполне может использовать для увеличения дивидендного потока выкуп привилегированных акций с рынка самим Сбербанком – против этого всегда был ЦБ, прогнозирует аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. Это может случиться в ближайшие 18 месяцев. Прежде говорилось и о том, что Сбербанк может перейти на выплату полугодовых дивидендов, напоминает он, но это уже в новой трехлетней стратегии банка, она будет представлена в декабре.