«Открытие холдинг» будет банкротиться по заявлению «Траста»

При подаче заявления холдинг нарушил ряд требований законодательства о банкротстве, следует из материалов суда. Так, кредитор вправе подать заявление о банкротстве только в случае, если не менее, чем за 15 дней до этого он опубликовал уведомление о намерении банкротиться на сайте Федресурса. Холдинг не представил доказательств публикации такого сообщения, отмечает суд. Между тем, заявление холдинга о намерении банкротиться опубликовано на Федресурсе было – 19 февраля, а уже на следующие сутки компания обратилась в суд.