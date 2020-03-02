«Открытие холдинг» будет банкротиться по заявлению «Траста»
Арбитражный суд оставил без движения иск «Открытие холдинга» о своем банкротстве, но принял заявление банка «Траст», говорится в картотеке арбитражных дел.
При подаче заявления холдинг нарушил ряд требований законодательства о банкротстве, следует из материалов суда. Так, кредитор вправе подать заявление о банкротстве только в случае, если не менее, чем за 15 дней до этого он опубликовал уведомление о намерении банкротиться на сайте Федресурса. Холдинг не представил доказательств публикации такого сообщения, отмечает суд. Между тем, заявление холдинга о намерении банкротиться опубликовано на Федресурсе было – 19 февраля, а уже на следующие сутки компания обратилась в суд.
Кроме того, «Открытие холдинг» не приложил к своему заявлению документы, подтверждающие основание для возникновения задолженности и список его кредиторов и должников с размером задолженности перед ними.
Суд дал холдингу срок до 30 марта, чтобы предоставить все недостающие документы. «Траст» подал заявление о банкротстве холдинга сразу же после подачи последнего иска о собственном банкротстве. Приняв заявление «Траста», суд отложил его рассмотрение по существу до рассмотрения ходатайства холдинга, поступившего в суд ранее.
После подачи холдингом иска, держатели облигаций «Открытие холдинга», которых представляет ООО «РКТ» уведомили о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве компании. В обращении у холдинга 15 выпусков облигаций на 233 млрд руб.
По итогам III квартала 2019 г. обязательства холдинга, по данным отчетности, составляли 584 млрд руб., из которых 558 млрд – заемные средства. Активы компании на 460 млрд руб. меньше обязательств – 124 млрд руб.
Крупнейший кредитор «Открытия холдинга» – банк непрофильных активов «Траст», куда ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Холдинг должен банку 450 млрд руб., или 86% его долга. Среди других кредиторов холдинга – ВТБ, ООО «Пауэр ресорсес» (принадлежит холдингу, ликвидируется), «Открытые инвестиции» (контролируется Otkritie Ltd, тоже в стадии ликвидации), «Пенсионный капиталъ» и «Кама картон» (принадлежит банку «Открытие»).
Крупнейшими бенефициарами АО «Открытие холдинг» на конец 2019 г. были Вадим Беляев (18,9%), бывший гендиректор «Открытие брокера» Александр Бухарин (19,5%), ВТБ (9,9%), бывший член совета директоров холдинга Рубен Аганбегян (7,9%), ЗПИФ «Стратегические инвестиции» (9,9%), бенефициарами которого в июле 2017 г., как следовало из данных ЦБ, были руководители и совладельцы «Лукойла» Леонид Федун и Вагит Алекперов. Еще 9,9% – у Velinio Holdings Ltd, владельцем которой значится Барбара Панаидес, она в июле 2017 г. держала акции Velinio в пользу трех топ-менеджеров «Открытия» – Дмитрия Ромаева (55,6%), Евгения Данкевича (22,2%) и Алексея Карахана (22,2%), говорилось на сайте ЦБ.
Холдинг реализовывает преимущество первого обращения в суд с заявлением о банкротстве, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук: компания рисковала, нарушая порядок подачи заявления, так как суд мог вернуть документы заявителю как поданные с нарушением порядка. Вместе с тем, у суда есть права при рассмотрении документов дать заявителю возможность что-то донести. Вероятно, суд дал холдингу время предоставить подтверждение соблюдения порядка уведомления, но так как такого документа у компании, очевидно, нет – риск возвращения заявления о банкротстве все еще сохраняется, говорит Коленчук.
В период расцвета «Открытие» едва не стало крупнейшей частной финансовой группой России с активами 4–5 трлн руб.: Беляев договорился с владельцем испытывавшего проблемы «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым приобрести страховщика в обмен на 10% холдинга. «Росгосстрах» достался банку «Открытие». Но в августе 2017 г. холдинг потерял свой ключевой актив – банк «Открытие»: его забрал на санацию ЦБ. После этого компания погашала задолженность перед кредиторами, говорил представитель холдинга. Сейчас «Открытие холдинг» передал кредиторам практически все свои активы, но этого оказалось недостаточно для исполнения всех обязательств, поэтому холдинг подал заявление о банкротстве.