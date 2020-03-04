ЦБ не намерен вслед за ФРС принимать экстренные меры из-за коронавируса

Последний раз ЦБ снизил ключевую ставку 7 февраля на 0,25 п. п. до 6%. Это было шестое снижение ставки подряд. При этом регулятор не исключил и дальнейшего снижения ставки, отметив, что одним из факторов, который не позволит это сделать, может стать коронавирус. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение по ставке, состоится 20 марта.