ЦБ не намерен вслед за ФРС принимать экстренные меры из-за коронавируса
Центробанк не планирует вслед за ФРС США принимать экстренные меры из-за распространения коронавируса, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает «РИА Новости». По ее словам, при решении по снижению ключевой ставки будут, как и всегда, оцениваться «баланс рисков и макропоказатели». В случае необходимости регулятор готов задействовать «все инструменты», отметила она.
Юдаева также оценила влияние распространения коронавируса на российскую экономику. Прямое влияние, по ее словам, минимальное. Есть косвенное влияние, связанное с ситуацией с заболеваемостью в других странах. Однако в целом ситуация с российской экономикой и финансовыми рынками «достаточно стабильная».
Последний раз ЦБ снизил ключевую ставку 7 февраля на 0,25 п. п. до 6%. Это было шестое снижение ставки подряд. При этом регулятор не исключил и дальнейшего снижения ставки, отметив, что одним из факторов, который не позволит это сделать, может стать коронавирус. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение по ставке, состоится 20 марта.
Накануне ФРС США объявила о снижении ставки федерального финансирования сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%. Это первое внеплановое снижение со времен кризиса 2008 г. Решение ФРС стало ответом на распространение коронавируса и панику на рынках. Регулятор дал понять, что может принять дополнительные стимулирующие меры.
ФРС снизила ставку после того, как министры финансов и руководители центробанков стран «большой семерки» заявили, что готовы принимать совместные меры, в том числе фискальные, чтобы снизить экономические риски от распространения коронавируса. Кроме стран G7 с последствиями коронавируса решили вести борьбу Австралия и Малайзия. Их центробанки во вторник снизили процентные ставки на 0,25 п. п. до 0,5 и 2,5% соответственно.