Российский рынок отыграл часть потерь
Пятница, 13 марта, стала удачным днем для российского рынка: он отыграл часть потерь после распродаж, продолжавшихся всю неделю. В пятницу днем индекс Мобиржи прибавлял 5,8%, но по итогам торгов рост составил 1,31% – до 2316,38 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 2,62% до 991,69 п. Рубль под конец недели тоже окреп (курс доллара на Московской бирже приблизился к 72 руб., а евро – к 80), но также к вечеру растерял значительную часть достигнутого за день роста. К 19.00 мск рубль подешевел на 1,23 руб. до 73,62 руб. за доллар, курс евро вырос на 1,83 руб. до 81,68 руб.
Больше всего по итогам торгов окрепли акции Сбербанка (обыкновенные прибавили 13%, префы – 8,9%), расписки TCS Group (+9%) и X5 Retail Group (+7,3%), а также акции «Магнита» (+7,2%).
Полностью восстановить утраченные за неделю позиции, впрочем, так и не удалось: индекс Мосбиржи почти на 15% ниже, чем в конце прошлой недели.
Обороты в пятницу оставались высокими – 191 млрд руб., что более чем вдвое выше среднего оборота в феврале (87,6 млрд руб.).
Восстанавливались и другие площадки: панъевропеский индекс Stoxx 600 прибавлял почти 8,2%, лондонский FTSE 100 – 8,8%. Индекс S&P 500 в пятницу начал торги ростом примерно на 5%. К 19.00 мск, впрочем, рост замедлился до 0,8–2%. Нефть Brent в пятницу днем дорожала более чем на 7%, но к 18.50 мск баррель Brent стоил $33,19 (-0,09%).
Обещание ФРС США поддержать финансовый сектор ликвидностью в практически неограниченных объемах, а также действия других центробанков создали условия для временной остановки рынка и паузы в игре на понижение, полагает директор аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг. Накануне ФРС пообещала в четверг и пятницу предоставить $1,5 трлн краткосрочных кредитов на рынке репо, где банки берут взаймы под залог казначейских облигаций и векселей, а далее выдавать еще по $500 млрд в неделю до 13 апреля. Европейский центральный банк в четверг обязался купить дополнительно активы на 120 млрд евро, причем значительную часть составят корпоративные облигации. Он также предоставит банкам еврозоны кредиты по ставке минус 0,75%, чтобы поощрить их выдавать займы малому бизнесу. Испания, Италия и Великобритания также запретили до конца дня открывать короткие позиции по акциям ряда крупных местных компаний. Народный банк Китая снизил резервные требования к банкам, что высвободит для них 550 млрд юаней ($78,8 млрд).
Основная причина пятничного оптимизма – меры ФРС по предоставлению ликвидности, это довольно мощная поддержка для рынков, считает главный экономист Global Markets BCS Владимир Тихомиров. Обвалы накануне были, в частности, связаны с резким оттоком ликвидности – инвесторы, опасаясь неопределенности, массово уходили в наличные, продавая даже золото, говорит он.
Мировые центробанки один за другим сообщают о предоставлении ликвидности банкам для того, чтобы поддержать рынки, и некоторые инвесторы могли воспринять эти меры как достаточно веский повод для возвращения в рисковые активы, согласен начальник отдела операций на межбанковском и товарном рынках Альфа-банка Кирилл Вычужанин. Опытные участники рынка пользуются моментом, чтобы выборочно купить подешевевшие накануне качественные бумаги и своими покупками толкают рынок вверх, говорит аналитик Газпромбанка Эрик де Пой.
Тем не менее говорить о развороте на рынках и окончании распродаж пока рано, говорят де Пой и Вычужанин. По прогнозам последнего, на следующей неделе рубль продолжит торговаться в диапазоне 71–74 руб./$, и его поведение продолжит определять риторика центробанков – во вторник предстоит плановое заседание ФРС, в пятницу – российского ЦБ.
Вайсберг также рассматривает пятничный рост как коррекцию в рамках медвежьего рынка, но «никак не перелом тенденции». Триггерами для продолжения спада могут стать плохая макроэкономическая статистика (прежде всего, опережающие индикаторы вроде PMI), продление карантина в Италии, продление запрета на полеты между США и странами Шенгенской зоны, допускает он. Индекс S&P500 еще может достичь 2350 п. (сейчас – 2518), индекс Мосбиржи – 2000 п., предупреждает Вайсберг.
Проблема в том, что ликвидность – это мощный, но краткосрочный способ поддержки в условиях продолжающегося распространения коронавируса, отмечает Тихомиров. Такая мера может придать импульс фондовым рынкам, но не восстановит экономическую активность и глобальные цепочки поставок, страдающие от ограничений, введенных для борьбы с вирусом, подчеркивает он. Кроме того, по-прежнему не видно признаков разрешения ценовой войны, так что нефтяные котировки еще могут вернуться к $30 за баррель, говорит Тихомиров. Подлинная коррекция будет зависеть от сводок о заболеваемости, резюмирует экономист: «Судя по примеру Китая, где между первыми случаями и пиком заболеваемости прошло около 1,5 месяцев, до пика в Европе и США остается еще 3–4 недели, а значит, волатильность на финансовых рынках будет сохраняться и не исключены новые обвалы».