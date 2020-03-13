Российский рынок отыграл часть потерь

Проблема в том, что ликвидность – это мощный, но краткосрочный способ поддержки в условиях продолжающегося распространения коронавируса, отмечает Тихомиров. Такая мера может придать импульс фондовым рынкам, но не восстановит экономическую активность и глобальные цепочки поставок, страдающие от ограничений, введенных для борьбы с вирусом, подчеркивает он. Кроме того, по-прежнему не видно признаков разрешения ценовой войны, так что нефтяные котировки еще могут вернуться к $30 за баррель, говорит Тихомиров. Подлинная коррекция будет зависеть от сводок о заболеваемости, резюмирует экономист: «Судя по примеру Китая, где между первыми случаями и пиком заболеваемости прошло около 1,5 месяцев, до пика в Европе и США остается еще 3–4 недели, а значит, волатильность на финансовых рынках будет сохраняться и не исключены новые обвалы».