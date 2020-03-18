Курс доллара в моменте превысил 79 рублей
Сразу после открытия торгов на Московской бирже доллар ненадолго преодолел отметку в 79 руб. впервые с 12 февраля 2016 г. После этого скачка он практически сразу опустился ниже 77 руб. В 10.14 мск доллар стоил 76,5 руб., подорожав на 1,1%.
Евро в это же время торговался на уровне 84,3 руб., прибавив в цене 1,4%. К 10.39 мск он поднялся выше 85 руб. также впервые с февраля 2016 г.
Цены на нефть 18 марта продолжили падать. В 10.30 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $28,4 за баррель, потеряв в цене 1%. Баррель нефти WTI с поставкой в апреле в это же время стоил $26,3, подешевев на 2,4%.
Скачок курса доллара выше 79 руб. стал реакцией на продолжающееся снижение цен на нефть, считает эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Альберт Короев. При этом индекс гособлигаций RGBI никак не отреагировал на сегодняшний рывок, отметил он. Это объясняется тем, что инвесторы ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 6%. На котировках российских компаний скорее отражается не слабость нефти, а паника на фоне коронавируса, продолжил эксперт: дорожают акции ритейлеров и аптек, потому что население закупается жизненно важными товарами («Лента» на 6%, X5 на 3,5%, на столько же сеть аптек «36,6»), а в лидерах падения «Аэрофлот» (-5%).
Ситуация на российском рынке акций достаточно болезненная, говорит руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его прогнозам, при нынешних ценах на нефть самый оптимистичный таргет по индексу РТС составляет 800 пунктов. «На рынке ходят слухи, что Банк России вмешается в торги не раньше, чем пара доллар/рубль выйдет на уровень 85–90 руб. за доллар», – отмечает эксперт. Российские нефтяники без проблем смогут переждать период низких цен на нефть, но рядовых россиян слабый рубль, конечно, не радует, добавил Разуваев: «Cначала правительство и Банк России загнали россиян на Мосбиржу, проведя пенсионную реформу и снизив ключевую ставку. А потом устроили ценовую войну на рынке нефти, плюс коронавирус, которые пусть временно, но обнулили значительные сбережения россиян».
На рубль продолжает давить подешевевшая нефть, под давлением находятся и другие мировые площадки – азиатские рынки 18 марта тоже снижались, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин (индекс Hang Seng закрылся снижением на 4,18%, Nikkei 225 потерял 1,68%, Shanghai Composite – 1,83%). «Признаков разрешения ценовой войны не видно, и, скорее всего, нефтяные котировки не вернутся к прежним уровням, пока из-за низких цен кто-то из производителей просто не уйдет с рынка и тем самым вынужденно скорректирует предложение», – полагает он. Пока же рынок остается очень эмоциональным, у его участников сдают нервы и они начинают продавать рисковые активы, продолжил Брагин. Из-за сильной волатильности курс доллара вполне может подняться в моменте выше 80 руб., допускает эксперт. Он добавил, что на таком нервном рынке защитных активов практически нет, что доказывает подешевевшее золото.
Дойти до курса в 80 руб./$ реально, но пока это выглядит, скорее, как ситуационное отклонение, считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев: «Нефть и связанная с ней неопределенность пока остаются поводом для локального пессимизма, но не думаю, что рынок готов перейти в состояние неконтролируемой коррекции и доллар готов с легкостью вернуться к 75 руб.».
На рубль оказывают давление два фактора – ослабление валют развивающихся стран и существенное снижение рынка энергоносителей, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Первый фактор вызван тем, что инвесторы на фоне коронавируса сокращают в портфелях объемы рисковых активов, к которым относятся и валюты Emerging Markets, замещая их активами-убежищами. Второй объясняется развалом сделки ОПЕК+ и ожиданием профицита предложения нефти. Но есть и поддерживающие факторы, отметил эксперт, – это покупка валюты по бюджетному правилу и приближение пика налоговых выплат. В среднесрочной перспективе доллар может попытаться подняться выше 80 руб., с последующим восстановлением котировок рубля, добавил Зварич. До конца недели он ожидает высокую волатильность на рынке. Среднегодовой курс, по мнению эксперта, будет в диапазоне 70–75 руб./$.