Курс доллара в моменте превысил 79 рублей

На рубль продолжает давить подешевевшая нефть, под давлением находятся и другие мировые площадки – азиатские рынки 18 марта тоже снижались, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин (индекс Hang Seng закрылся снижением на 4,18%, Nikkei 225 потерял 1,68%, Shanghai Composite – 1,83%). «Признаков разрешения ценовой войны не видно, и, скорее всего, нефтяные котировки не вернутся к прежним уровням, пока из-за низких цен кто-то из производителей просто не уйдет с рынка и тем самым вынужденно скорректирует предложение», – полагает он. Пока же рынок остается очень эмоциональным, у его участников сдают нервы и они начинают продавать рисковые активы, продолжил Брагин. Из-за сильной волатильности курс доллара вполне может подняться в моменте выше 80 руб., допускает эксперт. Он добавил, что на таком нервном рынке защитных активов практически нет, что доказывает подешевевшее золото.