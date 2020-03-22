Ритейл в Европе экономит 1,2 млрд евро в год на комиссиях за прием карт

Ритейлеры во многих странах недовольны тем, сколько они платят за прием карт (эквайринг), считая это чуть ли не квазиналогом на бизнес. В 2015 г. Евросоюз решил на уровне закона регулировать межбанковскую комиссию, или интерчейндж. Она является самой большой составляющей в стоимости приема карт для торговца: банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), платит ее банку, картой которого расплатились (эмитенту) в виде процента от суммы покупки. Обычно размер межбанковской комиссии устанавливают платежные системы. В конечный тариф для торговой точки эквайер закладывает не только интерчейндж, но и другие издержки и свою маржу. А эмитенты карт инвестируют доходы от интерчейнджа в том числе в развитие карточных продуктов и программы лояльности.