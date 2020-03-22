Ритейл в Европе экономит 1,2 млрд евро в год на комиссиях за прием карт
Торговые точки в Европе ежегодно экономят 1,2 млрд евро на комиссиях за прием карт — это результат того, что Евросоюз ввел регулирование тарифов. Об этом говорится в исследовании, проведенном EY и Copenhagen Economics по заказу Еврокомиссии. Предполагалось, что снижение стоимости приема карт для ритейлеров должно привести к снижению цен для потребителей, говорится в докладе. Однако оценить влияние регулирования на розничные цены практически невозможно — изменения в тарифах настолько малы, что их недостаточно для корректировки цен, признают сами ритейлеры.
Ритейлеры во многих странах недовольны тем, сколько они платят за прием карт (эквайринг), считая это чуть ли не квазиналогом на бизнес. В 2015 г. Евросоюз решил на уровне закона регулировать межбанковскую комиссию, или интерчейндж. Она является самой большой составляющей в стоимости приема карт для торговца: банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), платит ее банку, картой которого расплатились (эмитенту) в виде процента от суммы покупки. Обычно размер межбанковской комиссии устанавливают платежные системы. В конечный тариф для торговой точки эквайер закладывает не только интерчейндж, но и другие издержки и свою маржу. А эмитенты карт инвестируют доходы от интерчейнджа в том числе в развитие карточных продуктов и программы лояльности.