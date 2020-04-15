Доллар подорожал почти на рубль

На российский рынок давит снижение нефтяных котировок и ухудшение настроений на глобальных рынках, говорит старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов. Сокращения добычи ОПЕК+ все же недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение, поэтому котировки Brent вернулись к уровню ниже $30/баррель, рассуждает он. Одновременно ухудшается глобальный аппетит к риску, продолжает Суверов: доллар сегодня растет ко всем развивающимся валютам, фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются более чем на 1,8%. Пессимизм инвесторов усилился после того, как МВФ накануне предсказал в этом году спад мировой экономики из-за коронавируса на 3% – сильнее, чем в кризис 2008–2009 гг., говорит аналитик.