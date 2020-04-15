Доллар подорожал почти на рубль

Доллар подорожал почти на рубльРоссийский рынок снижается вслед за нефтью
Российский рынок 15 апреля вернулся к снижению. К 12.00 мск индекс Мосбиржи терял 2,97% и опустился ниже 2600 пунктов – 2553,77, индекс РТС – 3,91%, 1088,96 п.
Доллар к этому времени подорожал на 83 коп. до 73,83 руб., евро – на 54 коп. до 80,7 руб.
Стоимость нефти Brent в среду упала ниже $30 за баррель: к 12.00 мск котировки снижались на 3,24% до $28,67.
На российский рынок давит снижение нефтяных котировок и ухудшение настроений на глобальных рынках, говорит старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов. Сокращения добычи ОПЕК+ все же недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение, поэтому котировки Brent вернулись к уровню ниже $30/баррель, рассуждает он. Одновременно ухудшается глобальный аппетит к риску, продолжает Суверов: доллар сегодня растет ко всем развивающимся валютам, фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются более чем на 1,8%. Пессимизм инвесторов усилился после того, как МВФ накануне предсказал в этом году спад мировой экономики из-за коронавируса на 3% – сильнее, чем в кризис 2008–2009 гг., говорит аналитик.
На рынках по-прежнему сохраняется высокая волатильность, констатирует главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Меры ФРС по поддержке рынка ликвидностью, новое соглашение ОПЕК+ на время подняли спрос, признает он, но фундаментально пока ничего не поменялось, так что этих поводов мало, чтобы тянуть рынки вверх и дальше. Сокращения добычи недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса, плюс участники соглашения могут не выполнить его идеально в сжатые сроки, указывает он.
Снижение аппетита к риску на рынках сегодня может осложнить Минфину проведение аукционов ОФЗ, опасается Кошелев. Минфин сегодня должен провести два аукциона ОФЗ и предложить 5- и 10-летние бумаги в неограниченном размере. Сумма удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, говорится в сообщении ведомства.
«Для участников рынка это повод воспользоваться ситуацией и попросить у Минфина дисконт на первичном размещении, но ведомство традиционно не готово идти на поводу у рынка: дисконт на аукционах может привести к переоценке бумаг и на вторичном рынке», – говорит Кошелев.