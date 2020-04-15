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Российские фондовые индексы потеряли 5–8%

На рынки вернулся пессимизм
Анна Третьяк
Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок в среду устремился вниз. Индекс Мосбиржи упал на 5,05% до 2498,94 п., долларовый индекс РТС – на 7,62% до 1046,88 п.

Не устоял и рубль: к 20.30 мск курс доллара подскочил на 1,87 руб. до 74,88 руб., евро – на 1,59 руб. до 81,75 руб. Стоимость нефти Brent вернулась к уровню ниже $30 за баррель: к 20.30 мск ее котировки на Лондонской межконтинентальной бирже падали на 4,3% до $28,38 за баррель.

Среда прошла сложно и для других мировых площадок. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 снизился на 3,4%, панъевропейский Euro Stoxx 600 – на 3,25%, S&P 500 к 20.40 мск терял около 2,3%, Nasdaq Composite – 1,57%. 

В начале апреля рынок рос в ожидании новой сделки ОПЕК+ и в какой-то момент даже технически переходил в бычью зону, прибавив около 27% с мартовских минимумов, хотя существенных предпосылок для этого не было, напоминает ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Сейчас же рынок уже отыграл новости о соглашении и на первый план снова вышли экономические риски, полагает он: МВФ накануне спрогнозировал спад мировой экономики на 3%, оценки мировых инвестбанков еще пессимистичнее. Плюс усиливаются сомнения в том, что сделка ОПЕК+ позволит сбалансировать сокращение спроса в этом году, продолжает Кочетков. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки, а в апреле – на 29 млн баррелей в сутки до уровня 1995 г. Тогда нефть стоила в среднем около $16,75 за баррель, а с учетом накопленной инфляции – $28,3 в сегодняшних долларах, указывает Кочетков. «Самое неприятное в прогнозах МЭА то, что спрос не восстановится в прежнем объеме, даже если во второй половине года ограничения на передвижение людей будут сняты», – сетует он.

Поводами для продаж послужили ухудшение внешнего фона и снижение цен на нефть, соглашается инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин. В ближайшей перспективе давление на нефтяной рынок сохранится, уверен он: «Если нефтяные котировки продолжат снижение к уровням $25/барр. и ниже, продолжит дешеветь и рубль». В четверг, по прогнозам Бахтина, курс доллара может колебаться в диапазоне 74–76,5 руб. в зависимости от новостного фона и движения цен на нефть.

Уход нефтяных котировок ниже $30/барр. стал поводом для волны продаж рубля, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Доллар компенсировал потери, которые понес за последнюю неделю, и уже в ближайшие сессии может превысить 75 руб. и закрепиться в коридоре 75–80 руб., ожидает Зварич.

Аппетит к риску снова стал снижаться, а инвесторы начали фиксировать прибыль, что и привело к коррекции, говорит Кочетков. Впрочем, с нынешних значений индекс Мосбиржи вряд ли снизится более чем на 10–15%, считает он: «На этих уровнях начнут покупки те инвесторы, кто имеет долгосрочные цели и не успел купить подешевевшие активы при предыдущих просадках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных