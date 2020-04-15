Российские фондовые индексы потеряли 5–8%

В начале апреля рынок рос в ожидании новой сделки ОПЕК+ и в какой-то момент даже технически переходил в бычью зону, прибавив около 27% с мартовских минимумов, хотя существенных предпосылок для этого не было, напоминает ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Сейчас же рынок уже отыграл новости о соглашении и на первый план снова вышли экономические риски, полагает он: МВФ накануне спрогнозировал спад мировой экономики на 3%, оценки мировых инвестбанков еще пессимистичнее. Плюс усиливаются сомнения в том, что сделка ОПЕК+ позволит сбалансировать сокращение спроса в этом году, продолжает Кочетков. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки, а в апреле – на 29 млн баррелей в сутки до уровня 1995 г. Тогда нефть стоила в среднем около $16,75 за баррель, а с учетом накопленной инфляции – $28,3 в сегодняшних долларах, указывает Кочетков. «Самое неприятное в прогнозах МЭА то, что спрос не восстановится в прежнем объеме, даже если во второй половине года ограничения на передвижение людей будут сняты», – сетует он.