Мишустин поручил контролировать выдачу беспроцентных кредитов на зарплату

Мишустин поручил контролировать выдачу беспроцентных кредитов на зарплатуПолучить такой кредит не смог министр экономического развития
Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства попросил банки «как можно быстрее включиться» в программу выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты, а также поручил вести ежедневный мониторинг того, как они это исполняют.
Банки «очень медленно разворачивались» с программой кредитов на зарплаты, в связи с чем на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел с ними «жесткий» разговор, рассказал на совещании с премьером министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, «сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки», темпы выдачи кредитов нарастают, но этого все равно недостаточно. На рассмотрении находятся заявки более чем на 3,5 млрд руб., при этом программа рассчитана на 150 млрд руб. На данный момент в программе участвуют пять банков и еще 25 планируют подключиться.
Решетников также назвал программу кредитов на зарплаты убыточной для банков, так как им приходится брать административные расходы на себя. Премьер с ним не согласился. «Что значит убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать [кредиты]», ‒ возмутился Мишустин.
Ранее Решетников в качестве «тайного покупателя» проверил работу банков, выдающих такие кредиты на выплату зарплат. Обзвонив два крупнейших банка, министр не смог взять кредит: в одном из банков ему сообщили, что правительство якобы еще не подписало постановление, в другом пообещали выдать кредит, но в мае. С руководством этих банков были проведены беседы, они изменили свою позицию, сообщил позже министр.
Центробанк выделил 150 млрд руб. на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей для выплаты зарплат. Кредит выдается на год, первые шесть месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%.
Ранее ЦБ пригрозил банкам отменой льгот, если они не пойдут навстречу своим клиентам. Он напомнил, что регуляторные послабления были приняты не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер.