Мишустин поручил контролировать выдачу беспроцентных кредитов на зарплату

Банки «очень медленно разворачивались» с программой кредитов на зарплаты, в связи с чем на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел с ними «жесткий» разговор, рассказал на совещании с премьером министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, «сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки», темпы выдачи кредитов нарастают, но этого все равно недостаточно. На рассмотрении находятся заявки более чем на 3,5 млрд руб., при этом программа рассчитана на 150 млрд руб. На данный момент в программе участвуют пять банков и еще 25 планируют подключиться.