Повышенная волатильность способствовала обвалу и взлету фондового рынка

Этот квартал может стать лучшим для индекса S&P 500 с 1998 г. – к 24 июня он вырос на 18%. Но динамика котировок сильно различается у компаний разных секторов. Сильнее всего с начала квартала подорожали акции ритейлеров, технологических и энергетических компаний, согласно Dow Jones Market Data, каждый из отраслевых индексов вырос более чем на 26%. Для сравнения: у компаний сектора недвижимости, производителей потребительских товаров и коммунальных предприятий рост составил 9,6, 5,9 и 1,9% соответственно.