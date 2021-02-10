Marsh: страхование рекордно подорожало во всем мире

Marsh: страхование рекордно подорожало во всем миреНо больше расти в цене не будет
Мировые цены на страхование в IV квартале 2020 г. выросли на 22%, это вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2019 г., и в 11 раз больше, чем два года назад. Такие данные приводит в своем отчете за IV квартал 2020 г. страховой брокер и консультант по рискам Marsh. Аналитики зафиксировали самый большой рост тарифов с момента запуска Глобального страхового индекса Marsh в 2012 г.
Зафиксированный аналитиками рост цен на страхование в мире продолжается 13 кварталов подряд. Основными драйверами подорожания остаются финансовые и профессиональные риски (+47% в среднем по миру) и страхование имущества (+20% по миру). Рост цен на полисы D&O (страхование ответственности директоров) для публичных компаний во многих странах составил от 25 до 50%.
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