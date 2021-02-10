Marsh: страхование рекордно подорожало во всем мире

Мировые цены на страхование в IV квартале 2020 г. выросли на 22%, это вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2019 г., и в 11 раз больше, чем два года назад. Такие данные приводит в своем отчете за IV квартал 2020 г. страховой брокер и консультант по рискам Marsh. Аналитики зафиксировали самый большой рост тарифов с момента запуска Глобального страхового индекса Marsh в 2012 г.