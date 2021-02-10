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Marsh: страхование рекордно подорожало во всем мире

Но больше расти в цене не будет
Елена Ведерина
Основными драйверами подорожания остаются финансовые и профессиональные риски (+47% в среднем по миру) и страхование имущества (+20% по миру) /Максим Стулов / Ведомости

Мировые цены на страхование в IV квартале 2020 г. выросли на 22%, это вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2019 г., и в 11 раз больше, чем два года назад. Такие данные приводит в своем отчете за IV квартал 2020 г. страховой брокер и консультант по рискам Marsh. Аналитики зафиксировали самый большой рост тарифов с момента запуска Глобального страхового индекса Marsh в 2012 г.

Зафиксированный аналитиками рост цен на страхование в мире продолжается 13 кварталов подряд. Основными драйверами подорожания остаются финансовые и профессиональные риски (+47% в среднем по миру) и страхование имущества (+20% по миру). Рост цен на полисы D&O (страхование ответственности директоров) для публичных компаний во многих странах составил от 25 до 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных