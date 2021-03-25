Совкомбанк выкупит банк «Восточный» у акционеров

Совкомбанк выкупит банк «Восточный» у акционеровСделку планируют закрыть в течение нескольких недель
Совкомбанк официально подтвердил подписание соглашений с Baring Vostok, компанией «Финвижн холдингс» и Шерзодом Юсуповым о покупке принадлежащих им акций банка «Восточный». Их совокупная доля владения составляет 91,6% акций (42,01% у «Финвижн холдингс», 41,63% у Baring Vostok через Evision Holdings, около 8% у Юсупова).
Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В сообщении Совкомбанка отмечается, что сделка проходит на рыночных условиях, но финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают. Присоединение и интеграция «Восточного» в систему Совкомбанка должна произойти в течение 12-18 месяцев.
«Приобретение банка «Восточный» усилит позиции Совкомбанка в розничном бизнесе, расширит филиальную сеть, а также повысит доступность наших продуктов и услуг в ключевых регионах присутствия банка, включая Сибирь и Дальний Восток», — приводятся в сообщении слова председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.
Банк «Восточный» имеет 570 офисов, большинство из которых расположены в Дальневосточном федеральном округе, его активы составляют 192 млрд руб. по МСФО. Совкомбанк является системнозначимым банком — его активы составляют 1,5 трлн руб. по МСФО.
«Сделка стала возможна в результате последовательного снижения доли корпоративного бизнеса в активах Восточного. Менеджментом банка проделана большая работа по повышению эффективности бизнеса и оптимизации кредитного портфеля, досозданию резервов, погашению кредитов и продаже непрофильных активов», — приводятся в сообщении слова директора «Финвижн холдингс» Юрия Гусева.
Банк «Восточный» до конца декабря 2020 г. находился в состоянии корпоративного конфликта. Банк «Восточный» сообщил об отказе от иска на 2,5 млрд руб. к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим уголовного фигурантам дела.
Спор между «Восточным» и Baring Vostok длился несколько лет. Он начался после того, как в 2016 г. перед объединением контролировавшегося Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов средств на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее, в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.
Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. В конце мая этого года суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн». Сейчас доля компании и партнеров Аветисяна в банке превышает 50%, Evison владеет 42% кредитной организации.
Параллельно с этим в феврале 2019 г. по заявлению Юсупова было возбуждено уголовное дело против Калви и еще шести человек. Их обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 тыс. руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).
28 октября 2020 г. компании заявили о взаимном отзыве к «Финвижн» Артема Аветисяна и кипрской компании Evison, принадлежащей Baring Vostok, исков во всех юрисдикциях ввиду возвращения «Восточному» 2,5 млрд руб. После этого, 12 ноября, Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля прошлого года. При этом в отношении предпринимателя был введен запрет на совершение ряда действий. Мещанский суд продлил эту меру до 4 июня 2021 г.