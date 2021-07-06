Банку Корпорации МСП уменьшили капитал

Банку Корпорации МСП уменьшили капиталМСП-банк пытаются спасти, пока тот терпит убытки и теряет капитал
Единственный акционер МСП-банка – Корпорация МСП – решил уменьшить капитал банка почти в два раза с 24,2 млрд до 10,7 млрд руб., говорится на сайте раскрытия информации. Дело в том, что размер собственных средств МСП-банка по данным ЦБ на 1 июня оказался ниже размера уставного капитала – 22,9 млрд против 24,2 млрд руб. У банка есть 45 дней, чтобы привести в порядок размер собственных средств, иначе (по закону) к ней будут применены меры по предупреждению банкротства: санация, ввод временной администрации или реорганизация.
Решение об уменьшении капитала банка – один из основных шагов по подготовке банка к «перезагрузке», сообщил представитель МСП-банка: на фоне значительных убытков и планов по развитию акционер решил провести «специальные мероприятия» для приведения в соответствие величины уставного капитала и собственных средств МСП-банка. Уменьшение уставного капитала позволит снять нагрузку на него и создаст возможности для дальнейшего роста объемов поддержки МСП, приводится в сообщении банка слова председателя наблюдательного совета банка, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. По его словам, сейчас идет формирование новой бизнес-модели банка.
В банке не комментируют, будет ли он присоединен к банку «Дом.РФ», как это было запланировано «дорожной картой» в ноябре 2020 г.
Необходимость уменьшить уставной капитала связана с реализацией мер по предупреждению банкротства, говорит управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Вероятно, акционер банка не смог своевременно оказать ему финансовую поддержку , поэтому пришлось прибегнуть к уменьшению величины уставного капитала, отмечает эксперт: последствием этого действия будет необходимость отразить убыток по вложениям в МСП банк на балансе корпорации.
Что происходит с МСП-банком
В ноябре 2020 г. премьер Михаил Мишустин объявил о начале реформы институтов развития. Она, в частности, предполагала, что будут объединены часть из институтов со схожим функционалом. На основе МСП-банка и банка «Дом.РФ» планировалось создать Универсальный банк. Лизинговые компании ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ.
2 июля российское рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг МСП-банка сразу на четыре ступени, до уровня ВВВ(RU). Неделей ранее до такого же уровня рейтинг банку снизило агентство «Эксперт РА» – тоже на четыре ступени.
Причина, по которой банку снижали рейтинги, – отсутствие прогресса в реализации плана по присоединению к банку «Дом.РФ» на фоне сильного ухудшения капитала. До 4 июня Корпорация МСП должна была принять решение о передаче части акций банка для дальнейшего объединения с «Дом.РФ», писало «Эксперт РА» в своем решении о снижении рейтинга. Сделано этого не было. Последний этап подготовки слияния должен был завершиться 30 июня. «Эксперт РА» уточняло, что не обладает подтвержденной информацией о дальнейшей стратегии развития МСП-банка. Значительная часть предполагавшихся этапов присоединения остается не пройденной, «а это повышает вероятность его существенной задержки или отмены», указывали аналитики АКРА.
В прошлом году МСП-банк активно участвовал в реализации программ поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии, что и привело к существенному росту кредитного портфеля, писало «Эксперт РА». На начало мая наибольшую долю в активах банка занимают кредиты компаниям и индивидуальным предпринимателям (около 58%). При этом политика резервирования банка недостаточно консервативная: большинство ссуд резервируются с минимально возможным коэффициентом.
С конца 2019 г. по I квартал 2021 г. у МСП-банка агрессивно рос кредитный портфель (на 128%), вместе с ним – необходимость создавать резервы. Это привело к сильному снижению норматива достаточности основного капитала Н1.2 до 8,9% (минимум 8%), пишет АКРА. МСП-банк генерирует убытки – 1,14 млрд руб. по итогам I квартала, за 2020 г. – 990 млн руб. Задержка или отмена присоединения к банку «Дом.РФ» или отсутствие другой внешней помощи приведут к тому, что показатели капитализации МСП-банка будут оставаться уязвимыми больше года, полагают в АКРА.
В феврале банк разместил субординированные облигации на 720 млн руб. (хотя планировалось разместить на 5 млрд руб.), но этого не хватило для поддержания уровня капитала. Плюс ко всему к 1 июля банк должен сформировать справедливый размер резервов по реструктурированным в пандемию кредитам, в связи с отменой послаблений ЦБ: это тоже негативно скажется на капитале банка, отмечали в «Эксперт РА».