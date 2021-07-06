Банку Корпорации МСП уменьшили капитал

Причина, по которой банку снижали рейтинги, – отсутствие прогресса в реализации плана по присоединению к банку «Дом.РФ» на фоне сильного ухудшения капитала. До 4 июня Корпорация МСП должна была принять решение о передаче части акций банка для дальнейшего объединения с «Дом.РФ», писало «Эксперт РА» в своем решении о снижении рейтинга. Сделано этого не было. Последний этап подготовки слияния должен был завершиться 30 июня. «Эксперт РА» уточняло, что не обладает подтвержденной информацией о дальнейшей стратегии развития МСП-банка. Значительная часть предполагавшихся этапов присоединения остается не пройденной, «а это повышает вероятность его существенной задержки или отмены», указывали аналитики АКРА.