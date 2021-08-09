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Михаил Гуцериев попал под санкции Великобритании за поддержку властей Белоруссии

Но, возможно, бизнесмен уже успел обезопасить свои активы
Василий Милькин Александр Волобуев
Британские санкционные ограничения предусматривают заморозку любых активов Гуцериева на территории Великобритании /ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

Правительство Великобритании 9 августа ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Новые ограничения Лондона затрагивают также ряд высокопоставленных чиновников Белоруссии, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко. В пресс-релизе правительства Великобритании указано, что Гуцериев является «одним из основных частных инвесторов в Белоруссии и давним соратником Александра Лукашенко».

Это очередной раунд «белорусских санкций», которые западные страны вводят в ответ на задержание в Минске в мае 2021 г. бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги. О готовности к таким санкциям США, Канада, Евросоюз и Великобритания договорились 21 июня. Европейский совет уже согласовал принятие ограничений против 78 физических (в том числе Гуцериева) и восьми юридических лиц. США ввели санкции против 23 физических лиц и 21 организации, Канада – против 17 физических лиц и пяти компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных