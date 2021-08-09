Михаил Гуцериев попал под санкции Великобритании за поддержку властей Белоруссии

Михаил Гуцериев попал под санкции Великобритании за поддержку властей БелоруссииНо, возможно, бизнесмен уже успел обезопасить свои активы
Правительство Великобритании 9 августа ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Новые ограничения Лондона затрагивают также ряд высокопоставленных чиновников Белоруссии, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко. В пресс-релизе правительства Великобритании указано, что Гуцериев является «одним из основных частных инвесторов в Белоруссии и давним соратником Александра Лукашенко».
Это очередной раунд «белорусских санкций», которые западные страны вводят в ответ на задержание в Минске в мае 2021 г. бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги. О готовности к таким санкциям США, Канада, Евросоюз и Великобритания договорились 21 июня. Европейский совет уже согласовал принятие ограничений против 78 физических (в том числе Гуцериева) и восьми юридических лиц. США ввели санкции против 23 физических лиц и 21 организации, Канада – против 17 физических лиц и пяти компаний.