Банки столкнулись с проблемой блокировки переводов на запрещенных сайтах

Сейчас нет единого реестра доменных имен с информацией об их владельцах-юрлицах, а регистраторов доменных имен только в России больше 30, говорится в письме. Агрегированная информация от регистраторов о том, какому юрлицу или ИП принадлежит определенный домен, предоставляется только правоохранительным органам. Поэтому у банков возникает сложность с установлением наличия у клиента каких-либо доменных имен, зарегистрированных в зоне .ru или любой другой, отмечается в письме. Если клиент не сообщит о владении каким-либо доменом, установить полный и актуальный список сайтов, принадлежащих ему, невозможно. РКН ответил банкам, что у ведомства нет «специализированных механизмов», которые позволяют определить принадлежность домена или указателя страницы сайта лицу, оказывающему услуги в интернете.