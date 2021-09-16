Банкиры оценили перспективы внедрения цифрового рубля

Банкиры оценили перспективы внедрения цифрового рубляОни усомнились в его ценности для банковской системы
Цифровой рубль стал одной из главных тем на форуме ассоциации банков «Россия» в Сочи: банкиры пока не видят ценности для системы третьей формы российской валюты.
Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин не понимает пока, зачем вообще нужен цифровой рубль. «Я не до конца понимаю, зачем это нужно. От инициаторов проекта я слышу только общие слова про цифровизацию», – отметил банкир, выступая на пленарной сессии. Он предположил, что цифровой рубль мог бы стать хорошим инструментом контроля за реализацией госконтрактов, но для банковского сектора польза новой формы валюты пока не очевидна.
Цифровой рубль – интересная и инновационная инициатива, отметил в ходе выступления предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк. Но есть проблемы, связанные с запуском новой формы денег. Первая – предполагаемый отток части ликвидности из банков в Банк России. Чтобы этого не произошло, должны вводиться лимиты на операции с цифровым рублем. С другой стороны, отметил банкир, цифровой рубль должен оставаться не только в руках государства, но и у банков, а главное – клиентов, чтобы они могли распорядиться этим цифровым рублем, например, в рамках экосистем.
И «Тинькофф банк» и Альфа-банк входят в пилотную группу тестирования цифрового рубля.
Предправления «Абсолют банка» (не участвует в пилоте) Татьяна Ушкова также заявила, что не понимает ценности цифрового рубля для банковской системы. Она согласилась, что цифровой рубль позволит отслеживать движение целевых денег, потому что эту форму валюты можно «окрасить», то есть проследить всю цепочку платежей от начала до конца. «Если цель заключается в контроле за расходованием государственных денег, тогда все логично. Коммерческой цели внедрения цифрового рубля я не вижу», – отметила Ушкова.
На комментарии участников дискуссии первый зампред ЦБ Сергей Швецов коротко ответил, что цифровой рубль в принципе создается не в интересах банков.
Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля как третьей формы российской валюты в I квартале 2022 г. В первом пилоте примут участие 12 банков.
Оператором платформы цифрового рубя будет сам ЦБ. Через нее он будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два – для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам, выполнять поручения клиентов, которые будут поступать через банки, и проводить силами банков операции на платформе. Люди и компании остаются клиентами банков, но последние станут посредниками – выполнять поручения клиентов на открытие кошельков в цифровых рублях и на проведение платежей через платформу.
Проценты на цифровой кошелек начисляться не будут. Для регулятора это в первую очередь новый платежный механизм для проведения бесшовных и дешевых платежей для граждан и бизнеса, поясняла ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Публикация ЦБ осенью доклада о возможном появлении в России цифрового рубля вызвала панику в финансовом сообществе. Банки опасались оттока средств и потери доходов из-за конкуренции с Центробанком и предупреждали о росте ставок по кредитам. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов оценивал отток средств из банков в 2–4 трлн руб. в течение трех лет. Их переток в цифровой рубль может привести к дефициту ликвидности и, как следствие, росту ставок по кредитам, опасался он.
Но зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что влияние на структуру балансов банков будет медленным и контролируемым. Требуется весьма сильный спрос на цифровой рубль, чтобы в секторе наступил дефицит ликвидности, а в случае чего Банк России компенсирует возможный отток ликвидности в полном размере за счет своих стандартных операций.
ЦБ видит, что с развитием онлайн-платежей и переходом клиентов в дистанционные каналы у них не так много выбора с точки зрения комиссий, тарифов и ограничений, говорилось в докладе регулятора. С другой стороны, высокие издержки компаний на транзакции выливаются в высокие цены – эту проблему должен решить цифровой рубль.
Цифровой рубль будет решать пять ключевых задач:
доступ к цифровому кошельку через любую финансовую организацию;
повышение скорости расчетов;
автономная работа офлайн-кошелька без интернета, что особенно важно для территорий, где нет интернета и граждане вынуждены рассчитываться банкнотами, отмечала ранее Скоробогатова;
развитие инноваций;
снижение транзакционных издержек.