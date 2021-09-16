Банкиры оценили перспективы внедрения цифрового рубля

Оператором платформы цифрового рубя будет сам ЦБ. Через нее он будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два – для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам, выполнять поручения клиентов, которые будут поступать через банки, и проводить силами банков операции на платформе. Люди и компании остаются клиентами банков, но последние станут посредниками – выполнять поручения клиентов на открытие кошельков в цифровых рублях и на проведение платежей через платформу.