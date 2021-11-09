Меньше 1% россиян знают правила безопасности использования банковских карт

Меньше 1% россиян знают правила безопасности использования банковских картЧастичное понимание правил не защищает граждан от мошенников
Только 0,2% россиян полностью знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, говорится в сообщении платежной системы Visa по итогам проведенного опроса. В нем участвовали 1613 человек в возрасте от 18 до 65 лет: владельцы банковских карт и активные пользователи цифровых банковских услуг, проживающие в городах с населением от 100 000 человек. Респондент мог выбирать несколько вариантов ответа.
Практически все опрошенные (90%) знакомы с отдельными правилами безопасности – не называть третьим лицам cvv-код, код подтверждения из смс-сообщений, код доступа к онлайн-банку, совершать оплату только на официальных сайтах, не записывать PIN-код от карты. Точечные знания делают граждан уязвимыми перед мошенниками и использованием приемов социальной инженерии, говорится в сообщении Visa.
При этом 65% респондентов не обращают внимания на адрес страницы при оплате в интернете и не знают, что защищенный адрес начинается с «https». Только 35% респондентов смогли верно назвать как начинается защищенный адрес.
Товары онлайн оплачивают 73% респондентов, из них больше половины считают такой способ оплаты безопасным. Подтверждая оплату покупок одноразовым кодом из смс-сообщения, 76% россиян обращают внимание только на сумму списания, 67% на код подтверждения, 65% проверяют название онлайн-магазина, а 59% – на сам текст сообщения.
Раскрыть личные данные в телефонном разговоре с мошенниками (например, сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана), которые представляются якобы сотрудниками банка, оказались готовы 15% респондентов. Каждый пятый (20%) респондент оказался готов раскрыть мошенникам свой домашний адрес. Как правило, свой адрес называют люди более старших возрастов, которым свойственно позитивно отвечать на внимание к ним, особенно если звучат обещания улучшить материальное положение, говорит говорит директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.
Наиболее эффективной защитой платежных данных россияне считают двухфакторную авторизацию, показало исследование Visa. Но доверяют ей только 55% респондентов, среди мужчин показатель выше – 61%. Самым распространенным способом защиты оказался одноразовый код подтверждения платежей – его использует 74% человек. Несмотря на распространенность способа, доверяет ему и считает эффективным только каждый четвертый респондент.
Биометрия менее распространена, но уровень доверия к ней больше. Распознание по отпечатку пальца используют 42% опрошенных, 39% считают это надежным способом идентификации. Защиту с помощью распознания лица (Face ID) применяют 12% респондентов, доверяют – 14%. Голосовую биометрию используют только 3% опрошенных. В отсутствие эффективных способов защиты верят 12% опрошенных.
С началом пандемии наблюдался всплеск мошенничества, связанного с появлением новых сценариев социальной инженерии, таких как получение якобы «пособия на поддержку бизнеса», «льготных кредитов», предложение больших скидок на средства индивидуальной защиты и многое другое, приводятся в исследовании слова руководителя департамента управления рисками Visa в России Эвелины Нечипоренко. По ее мнению, наиболее эффективный способ противодействия злоумышленникам – научить людей распознавать приемы социальной инженерии.
Общая сумма ущерба от действий мошенников за 2020 г. выросла в 1,5 раза, достигнув почти 10 млрд руб., в сравнении с 2019 г., сообщал Банк России. Около 70% всех похищенных денег злоумышленники украли методом социальной инженерии, в частности при помощи телефонного мошенничества. За первое полугодие этого года мошенники украли у граждан 6 млрд руб., а вернулось пострадавшим всего 7,4% или 430 млн руб. Доля возврата упала на 4,7 п. п. в сравнении с январем-июнем 2020 г. Доля возврата снижается от года к году – по итогам 2019 г. гражданам вернули 14,6% (936 млн руб.) похищенных средств, по итогам 2020 г. – уже 11,3% (1,1 млрд).
Основная причина отказа в возврате средств в том, что клиенты сами раскрывают конфиденциальную информацию мошенникам, а ее разглашение нарушает пользовательское соглашение и снимает ответственность с банков.
Регулятор и банки активно работают над повышением финграмотности граждан – создана Ассоциация развития финансовой грамотности, принята стратегия повышения финансовой грамотности на период 2017–2023 гг. Собственные программы по повышению финансовой грамотности имеют практически все крупные банки – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк».
Замеры, которые проводились по заказу Банка России в 2020 г. (ИнФОМ), показали рост индекса финансовой грамотности россиян с 52 до 54 баллов (при 100 возможных), сообщил представитель регулятора. По методике ОЭСР общий показатель финансовой грамотности в России вырос с 12,2 до 12,4 балла. Например, выросла доля граждан, которые знают, куда обращаться за защитой финансовых прав (с 38 до 50%). С 34 до 39% выросла доля людей с относительно высоким уровнем финансовой грамотности.
Финансовое мошенничество действует на население независимо от уровня его финансовой грамотности, считает доктор экономических наук Владимир Галанов из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Более того, считает он, повышение финграмотности неизбежно сопровождается ростом финансового мошенничества.
Чтобы программа повышения финансовой культуры и грамотности была эффективна, она должна быть направлена не только на то, чтобы «загрузить» мозг человека знаниями, но и научить его их применять, сформировать навык автоматического поведения, говорит Каганов. При взаимодействии с мошенниками действовать приходится под риском в условиях неопределенности – это стресс, поэтому не все могут быть к нему готовы. То есть, объясняет Каганов, человек может в теории все прекрасно знать, а под психологическим давлением повести себя совершенно нерационально.
Представитель регулятора отметил, что финансовые привычки меняются медленно, но растет ориентация на более рациональное и расчетливое финансовое поведение. Формирование навыка правильного поведения – вопрос даже не одного или двух лет, считает Каганов.