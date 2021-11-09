Меньше 1% россиян знают правила безопасности использования банковских карт

Общая сумма ущерба от действий мошенников за 2020 г. выросла в 1,5 раза, достигнув почти 10 млрд руб., в сравнении с 2019 г., сообщал Банк России. Около 70% всех похищенных денег злоумышленники украли методом социальной инженерии, в частности при помощи телефонного мошенничества. За первое полугодие этого года мошенники украли у граждан 6 млрд руб., а вернулось пострадавшим всего 7,4% или 430 млн руб. Доля возврата упала на 4,7 п. п. в сравнении с январем-июнем 2020 г. Доля возврата снижается от года к году – по итогам 2019 г. гражданам вернули 14,6% (936 млн руб.) похищенных средств, по итогам 2020 г. – уже 11,3% (1,1 млрд).