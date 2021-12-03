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ЦБ предложил банкам передавать данные в кредитные бюро в онлайн-режиме

Это должно помочь, когда клиент под воздействием социнженеров берет несколько кредитов. Но с ЦБ согласны не все
Вадим Арапов
ЦБ предложил банкам передавать данные в кредитные бюро в онлайн-режиме / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России предлагает обязать банки передавать данные в кредитные бюро в режиме реального времени для борьбы с кредитным мошенничеством. Об этом журналистам рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в кулуарах форума Antifraud. Центробанк второй квартал подряд фиксирует снижение ущерба граждан от социальной инженерии в общем объеме похищенных мошенниками денег, но по факту ситуация не улучшается, признал Сычев.

Он пояснил, что некоторые случаи мошенничества с социальной инженерией пока не попадают напрямую в статистику регулятора. Например, схемы, когда мошенники убеждают гражданина оформить на себя несколько кредитов в разных банках и перевести им полученные деньги. По словам Сычева, это на 100% социальная инженерия, но она не учитывается в аналитическом отчете регулятора, потому что это не прямые платежи – клиент не переводит деньги напрямую со своего счета. «Как правило, жертвы – малообеспеченные люди. Условно говоря, человек с зарплатой 30 000 руб. получает кредиты на 3 млн руб. в разных банках. Дальше его убеждают перевести эти 3 млн через терминал», – рассказывает Сычев. Но проблема в том, что выдавший кредит банк не видит конечного получателя этих денег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных