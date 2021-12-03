ЦБ предложил банкам передавать данные в кредитные бюро в онлайн-режиме

Он пояснил, что некоторые случаи мошенничества с социальной инженерией пока не попадают напрямую в статистику регулятора. Например, схемы, когда мошенники убеждают гражданина оформить на себя несколько кредитов в разных банках и перевести им полученные деньги. По словам Сычева, это на 100% социальная инженерия, но она не учитывается в аналитическом отчете регулятора, потому что это не прямые платежи – клиент не переводит деньги напрямую со своего счета. «Как правило, жертвы – малообеспеченные люди. Условно говоря, человек с зарплатой 30 000 руб. получает кредиты на 3 млн руб. в разных банках. Дальше его убеждают перевести эти 3 млн через терминал», – рассказывает Сычев. Но проблема в том, что выдавший кредит банк не видит конечного получателя этих денег.