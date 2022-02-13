В фокусе недели отчетности «Яндекса», «Новатэка», «Газпром нефти», «Северстали», Nvidia

В фокусе недели отчетности «Яндекса», «Новатэка», «Газпром нефти», «Северстали», NvidiaЭти и другие компании отчитаются на этой неделе
С 14 по 18 февраля финансовые результаты истекшего квартала огласят крупнейшие компании мира в различных секторах экономики, в том числе разработчик графических процессоров Nvidia, мировой лидер в области информационных технологий и сетей Cisco Systems. Из российских эмитентов отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выпустят нефтегазовая компания «Газпром нефть», металлургическая компания «Северсталь», производитель газа «Новатэк».
Понедельник, 14 февраля
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