Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Какие банковские продукты доступны беженцам из ДНР и ЛНР

Хотя с получением услуг проблем нет, перечень документов разнится от банка к банку
Софья Шелудченко
ЦБ рекомендовал банкам оказывать финансовые услуги беженцам ДНР и ЛНР только по выданному в республиках паспорту, даже если он просрочен. / Елена Афонина / ТАСС

Россия начала принимать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик еще с середины февраля – Банк России на своем сайте сообщил, что жители этих республик могут получить финансовые услуги в российских банках, страховщиках или МФО. Всего в Россию уже прибыли с Украины 653 000 беженцев, преимущественно с территорий Донбасса. «Ведомости» выяснили, какие именно продукты доступны беженцам из ДНР и ЛНР и на каких условиях.

ЦБ отмечает, что беженцы могут стать клиентом российской финансовой организации, имея только удостоверяющий личность документ, выданный в этих республиках. Более того, документ может быть просрочен, но после получения нового паспорта гражданин обязан предоставить в финансовую организацию актуальные данные. ЦБ разослал банкам и другим финансовым организациям в марте письмо («Ведомости» с ним ознакомились), в котором рекомендовал не отказывать бежавшим в Россию гражданам ДНР и ЛНР в обслуживании из-за отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание в России, в том числе миграционной карты, говорится в письме. Финансовые организации должны оформлять лиц из ДНР и ЛНР как нерезидентов, уточняет представитель ЦБ.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных