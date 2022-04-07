Какие банковские продукты доступны беженцам из ДНР и ЛНР

ЦБ отмечает, что беженцы могут стать клиентом российской финансовой организации, имея только удостоверяющий личность документ, выданный в этих республиках. Более того, документ может быть просрочен, но после получения нового паспорта гражданин обязан предоставить в финансовую организацию актуальные данные. ЦБ разослал банкам и другим финансовым организациям в марте письмо («Ведомости» с ним ознакомились), в котором рекомендовал не отказывать бежавшим в Россию гражданам ДНР и ЛНР в обслуживании из-за отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание в России, в том числе миграционной карты, говорится в письме. Финансовые организации должны оформлять лиц из ДНР и ЛНР как нерезидентов, уточняет представитель ЦБ.