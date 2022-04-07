Какие банковские продукты доступны беженцам из ДНР и ЛНР

Какие банковские продукты доступны беженцам из ДНР и ЛНРХотя с получением услуг проблем нет, перечень документов разнится от банка к банку
Россия начала принимать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик еще с середины февраля – Банк России на своем сайте сообщил, что жители этих республик могут получить финансовые услуги в российских банках, страховщиках или МФО. Всего в Россию уже прибыли с Украины 653 000 беженцев, преимущественно с территорий Донбасса. «Ведомости» выяснили, какие именно продукты доступны беженцам из ДНР и ЛНР и на каких условиях.
ЦБ отмечает, что беженцы могут стать клиентом российской финансовой организации, имея только удостоверяющий личность документ, выданный в этих республиках. Более того, документ может быть просрочен, но после получения нового паспорта гражданин обязан предоставить в финансовую организацию актуальные данные. ЦБ разослал банкам и другим финансовым организациям в марте письмо («Ведомости» с ним ознакомились), в котором рекомендовал не отказывать бежавшим в Россию гражданам ДНР и ЛНР в обслуживании из-за отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание в России, в том числе миграционной карты, говорится в письме. Финансовые организации должны оформлять лиц из ДНР и ЛНР как нерезидентов, уточняет представитель ЦБ.