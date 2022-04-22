Криптобиржа Binance ответила на сообщения о передаче данных пользователей силовикам

Криптобиржа Binance ответила на сообщения о передаче данных пользователей силовикамЕе представитель уверяет, что взаимодействие с властями России не отличается от других стран
Представитель крупнейшей криптобиржи Binance назвал «категорически ложными» сведения из материала Reuters о том, что площадка передала какие–либо данные пользователей, в том числе Алексея Навального, подконтрольным ФСБ органам и российским регуляторам. В доказательство этого биржа к официальному заявлению прикрепила переписку с корреспондентами Reuters, поясняя, что «они потратили недели, предоставляя ответы на каждый из 29 вопросов, только для того, чтобы репортеры проигнорировали те части ответов, которые противоречили их повествованию».
Ранее агентство Reuters сообщило, что руководитель компании по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился передать данные клиентов, чтобы российская финразведка – Росфинмониторинг – смогла отследить криптовалюту, которую переводили в поддержку оппозиции. В материале отмечается, что во время встречи представителей Росфинмониторинга с Костаревым в апреле 2021 г. в Москве, российская сторона хотела, чтобы Binance согласился предоставить им данные пользователей, в том числе имена и адреса, для борьбы с преступностью. Основываясь на внутренних сообщениях Костарева деловому партнеру, агентство делает вывод, что данные пользователей Binance нужны были для расследований пожертвований Алексею Навальному (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).
Костарев согласился на просьбу Росфинмониторинга, потому что у него не было «большого выбора в этом вопросе». Binance договорился с Росфинмониторингом о создании в России локального подразделения, через которое власти смогут запрашивать данные клиентов, показывают сообщения Костарева, увиденные Reuters.
Reuters приводит сведения, ссылаясь на текстовые сообщения, которые Костарев отправлял людям за пределами компании. Агентство также провело десять интервью с людьми, знакомыми с деятельностью Binance в России, в том числе бывшими сотрудниками, бывшими деловыми партнерами и представителями криптоиндустрии, отмечается в статье.
Сам Костарев на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) назвал ложью заявление о передаче данных, добавив, что ни он лично, ни Binance никогда не «сливали» данные пользователей Росфинмониторингу или ФСБ.
Binance может передавать данные пользователей по запросу правительства или правоохранительных органов, если на то есть соответствующие юридические причины – такие правила действуют для всех юрисдикций и являются частью регулируемого бизнеса, рассказал «Ведомостям» представитель площадки. При этом криптобиржа не заключала каких–либо «необычных соглашений» с правительством России, которые отличались бы от любых других юридических норм в другой стране, уточнил он.
21 апреля Binance объявила об ограничении доступа к торгам и внесению средств на счет для пользователей из России. Ограничения затронут владеющих криптоактивами на сумму более 10 000 евро. Единственная доступная услуга для таких клиентов – вывод средств. Если сумма остатка на счете или открытые позиции на фьючерсы или деривативы таких инвесторов превышает 10 000 евро, биржа предоставит им 90 дней на закрытие сделок и вывод средств, сообщает биржа в уведомлениях пользователям. В сообщении биржи уточнялось, что ограничения не коснутся россиян, проживающих за рубежом. Таким клиентам необходимо пройти проверку подтверждения адреса (Proof of Address), после чего аккаунт останется незатронутым и активным, писал РБК.
Свое решение Binance объясняет пятым пакетом санкций ЕС против России: биржа обязана ограничить услуги для российских граждан, проживающих в стране инвесторов и зарегистрированных там юрлиц. Криптобиржа пока не планирует прекращать работу в России, но поддержит новые санкции, если того потребует международное сообщество, говорится в сообщении.