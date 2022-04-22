Криптобиржа Binance ответила на сообщения о передаче данных пользователей силовикам

Ранее агентство Reuters сообщило, что руководитель компании по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился передать данные клиентов, чтобы российская финразведка – Росфинмониторинг – смогла отследить криптовалюту, которую переводили в поддержку оппозиции. В материале отмечается, что во время встречи представителей Росфинмониторинга с Костаревым в апреле 2021 г. в Москве, российская сторона хотела, чтобы Binance согласился предоставить им данные пользователей, в том числе имена и адреса, для борьбы с преступностью. Основываясь на внутренних сообщениях Костарева деловому партнеру, агентство делает вывод, что данные пользователей Binance нужны были для расследований пожертвований Алексею Навальному (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).