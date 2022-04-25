Бумаги TCS Group стремительно дешевеют

Бумаги TCS Group стремительно дешевеютВиной этому новости о ребрендинге и продаже Тиньковым своего пакета
Индекс Мосбиржи в это же время терял 1,78%, его долларовый аналог РТС рос на 1,72%.
Минувшая неделя оказалась насыщенной на новости для TCS Group: группа объявила о ребрендинге и намерении отказаться от текущего названия, бывшие соруководители Оливер Хьюз и Павел Федоров решили основать собственный финтех-стартап. Также появилась информация о намерении основателя банка и совладельца группы TCS Олега Тинькова избавиться от своей доли (35%) в активе. В частности, «Коммерсантъ» среди претендентов называл Альфа-банк, «Яндекс» и Промсвязьбанк. Сделка может пройти по цене ниже рыночной.
Тиньков попал под санкции Великобритании, где он проживал последние годы.
С начала года бумаги TCS подешевели в три раза. По итогам торгов 22 апреля капитализация компании была 452 млрд руб., 3 января – свыше 1,2 трлн руб.
В последнее время многие организации столкнулись с явлением, когда крупные акционеры выходят из состава владельцев или покидают управленческие посты, чтобы снизить риски перехода персональных санкций на их структуры, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Слухи о возможной продаже пакета семьи Тинькова ходили неоднократно. В частности, на группу претендовал «Яндекс», но сделка не состоялась: стороны не договорились об условиях.
Но сейчас вероятность продажи – как пакета, так и всего бизнеса – значительно возросла, продолжает Кочетков, но момент сделки сложно назвать удобным: если раньше TCS Group оценивали в качестве перспективного актива, то сегодня за нее сложно получить больше, чем пару лет назад. Соответственно, продажа крупного пакета будет неизбежно проходить с дисконтом к рынку, считает эксперт. Поэтому рынок заранее определяет уровни, на которых к этим бумагам есть устойчивый спрос: то есть в прежние годы TCS Group могла торговаться за свою стоимость, но сегодня потенциальный покупатель пакета Тинькова вправе рассчитывать на скидку к рынку, резюмирует Кочетков.
Бумаги TCS падают еще с ноября 2021 г., напоминает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов. Во-первых, им была необходима техническая коррекция. Во-вторых, рынок в целом был под давлением геополитики.
Бумаги активно дешевели в прошлую пятницу и продолжают снижение сегодня по двум причинам, считает Гаврилов: ребрендинг и отказ от текущего названия и информация о намерении Тинькова продать свой пакет акций. Обе новости негативны, влияют на имидж и делают дальнейшую перспективу более неопределенной, объясняет эксперт. По его словам, с технической стороны акции компании перепроданы и на короткой дистанции могут продемонстрировать отскок вверх от диапазона 2000–1750 руб.