Бумаги TCS Group стремительно дешевеют

Но сейчас вероятность продажи – как пакета, так и всего бизнеса – значительно возросла, продолжает Кочетков, но момент сделки сложно назвать удобным: если раньше TCS Group оценивали в качестве перспективного актива, то сегодня за нее сложно получить больше, чем пару лет назад. Соответственно, продажа крупного пакета будет неизбежно проходить с дисконтом к рынку, считает эксперт. Поэтому рынок заранее определяет уровни, на которых к этим бумагам есть устойчивый спрос: то есть в прежние годы TCS Group могла торговаться за свою стоимость, но сегодня потенциальный покупатель пакета Тинькова вправе рассчитывать на скидку к рынку, резюмирует Кочетков.