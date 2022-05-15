Нефть против бигтеха: куда выгоднее вложиться

Нефть против бигтеха: куда выгоднее вложитьсяНефть дорожает, ставки растут – прошло ли время хайтек-компаний
На минувшей неделе нефтяная компания Saudi Aramco стала самой дорогой публичной компанией в мире – ее капитализация превысила рыночную стоимость Apple впервые с 2020 г. Акции Aramco 11 мая торговались вблизи своих исторических максимумов, а капитализация компании достигла $2,43 трлн, тогда как падение бумаг производителя iPhone на 5,2% снизило его рыночную оценку до $2,37 трлн. После публикации удачной отчетности 15 мая бумаги Saudi Aramco растут в цене на 4,5%, а капитализация составляет $2,49 трлн, в то время как стоимость американской корпорации сейчас – $2,38 трлн.
Еще в январе рыночная стоимость Apple превышала $3 трлн, но с тех пор акции технологического гиганта упали в цене более чем на 17%. Бумаги саудовской нефтяной компании с начала года, наоборот, взлетели на 28%. На третьем месте с большим отрывом идет другой технологический гигант, Microsoft, капитализация которого на 13 мая составила $1,95 трлн – бумаги компании потеряли с начала года 22,4%.