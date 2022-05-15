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Нефть против бигтеха: куда выгоднее вложиться

Нефть дорожает, ставки растут – прошло ли время хайтек-компаний
Инга Сангалова
Аналитики продолжают повышать прогнозы по мировым ценам на нефть / FAYEZ NURELDINE /  AFP

На минувшей неделе нефтяная компания Saudi Aramco стала самой дорогой публичной компанией в мире – ее капитализация превысила рыночную стоимость Apple впервые с 2020 г. Акции Aramco 11 мая торговались вблизи своих исторических максимумов, а капитализация компании достигла $2,43 трлн, тогда как падение бумаг производителя iPhone на 5,2% снизило его рыночную оценку до $2,37 трлн. После публикации удачной отчетности 15 мая бумаги Saudi Aramco растут в цене на 4,5%, а капитализация составляет $2,49 трлн, в то время как стоимость американской корпорации сейчас – $2,38 трлн.

Еще в январе рыночная стоимость Apple превышала $3 трлн, но с тех пор акции технологического гиганта упали в цене более чем на 17%. Бумаги саудовской нефтяной компании с начала года, наоборот, взлетели на 28%. На третьем месте с большим отрывом идет другой технологический гигант, Microsoft, капитализация которого на 13 мая составила $1,95 трлн – бумаги компании потеряли с начала года 22,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных