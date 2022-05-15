Нефть против бигтеха: куда выгоднее вложиться

На минувшей неделе нефтяная компания Saudi Aramco стала самой дорогой публичной компанией в мире – ее капитализация превысила рыночную стоимость Apple впервые с 2020 г. Акции Aramco 11 мая торговались вблизи своих исторических максимумов, а капитализация компании достигла $2,43 трлн, тогда как падение бумаг производителя iPhone на 5,2% снизило его рыночную оценку до $2,37 трлн. После публикации удачной отчетности 15 мая бумаги Saudi Aramco растут в цене на 4,5%, а капитализация составляет $2,49 трлн, в то время как стоимость американской корпорации сейчас – $2,38 трлн.