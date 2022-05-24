ВТБ предложил Минфину новые стимулы для развития в России рынка бриллиантов

ВТБ предложил Минфину новые стимулы для развития в России рынка бриллиантовОб этом говорится в письме главы банка Андрея Костина министру Антону Силуанову
Меры по развитию внутренней альтернативы валютным инвестиционным активам и поддержке алмазной отрасли могли быть гораздо более масштабными, чем обнуление НДС для физлиц при сделках с драгоценными камнями, выяснили «Ведомости». Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин направил в Минфин развернутый список предложений по стимулированию обращения бриллиантов в России (письмо на имя министра финансов Антона Силуанова есть у «Ведомостей»). Обращение Минфина России о включении изменений по этой теме в пакет антисанкционных мер находятся на рассмотрении в правительстве.
Костин считает правильным освободить от НДС не только операции по покупке и продаже бриллиантов физлицами, но также продажу драгкамней алмазодобытчиками банкам и населению. Для банков нулевую ставку НДС предлагается установить при продаже физлицам бриллиантов, произведенных из российских алмазов. Кроме того, необходимо разрешить использовать сертификаты на бриллианты независимых лабораторий из стран, не входящих «в перечень недружественных», например Kитая, Индии и Израиля, пишет он.
В документе поясняется, что сейчас законодательство позволяет физлицам совершать сделки с бриллиантами в розничном ювелирном сегменте, но инвестиционный рынок бриллиантов в стране не развит. Именно наличие НДС при сделках купли-продажи бриллиантов, а также сертификация камней по российским стандартам сдерживают развитие рынка. Еще один негативный фактор – относительно небольшие мощности по огранке алмазов в РФ. Большая часть ограночных мощностей сосредоточена за рубежом (около 85% объемов огранки осуществляется в Индии), при этом, по мнению участников рынка, российские ограночные предприятия имеют потенциал для расширения производств, пишет глава ВТБ.
По оценкам ВТБ, эти меры позволят создать для граждан РФ дополнительные инвестиционные инструменты, альтернативные иностранной валюте, а для крупнейшего российского производителя бриллиантов «Алросы» дополнительный рынок сбыта в условиях ограничений, введенных недружественными государствами, поддержавшими антироссийские санкции из-за специальной военной операции (СВО) на Украине.
Представитель ВТБ отказался от комментариев. «Ведомости» также направили запросы в Минфин и пресс-службу правительства.
О том, что Минфин прорабатывает возможность либерализации оборота бриллиантов, 18 мая говорил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Но из стимулирующих мер Минфин уточнял, как писала газета «Коммерсантъ», только одну – обнуление НДС на покупку бриллиантов частными инвесторами.
Ранее, с 1 марта 2022 г., в России в целях расширения инвестиционных инструментов для населения и поддержки золотопромышленников был обнулен НДС для физлиц при покупке драгметаллов в слитках, в том числе золота.
США в рамках антироссийских санкций из-за СВО в середине марта 2022 г. запретили импорт из РФ алмазов непромышленной категории, т. е. используемых в ювелирной отрасли. При этом запрет не распространяется на бриллианты, огранка которых была произведена за пределами России. От бриллиантов из России уже отказалась американские ювелирные компании Signet Jewelers и Tiffany & Co («Ведомости» писали об этом 27 марта), швейцарская Richemont (владеет брендами Cartier и Van Cleef & Arpels), французская Kering, а онлайн-продавцы Brilliant Earth и RapNet убрали российские камни из продажи.
В России более 80% добычи алмазов приходится на «Алросу» – компания добыла в 2021 г. 32,4 млн карат. По данным самой компании, ее доля в мировой добыче составляет около 30%. Вторым по размеру производителем в России является «АГД даймондс» (данные по добыче компания не раскрывает). «Алроса» большую часть алмазов продает в необработанном виде: в 2021 г. выручка от продажи бриллиантов составила лишь 5%, или $192 млн, при общей выручке в $4,2 млрд.
Заместитель гендиректора «Алросы» Евгений Агуреев передал «Ведомостям» через представителя, что либерализация бриллиантового рынка даст россиянам, которые ищут инструменты для вложения и сбережения средств в условиях валютных ограничений и волатильности финансовых инструментов, альтернативный физический актив. В компании считают НДС на бриллианты «одним из ключевых сдерживающих факторов для потенциальных инвесторов». Агуреев обращает внимание, что в рамках программы для частных покупателей Alrosa Diamond Exclusive с марта 2022 г. интерес к ее инвестиционной части вырос в несколько раз.
НДС при покупке бриллиантов – существенный сдерживающий фактор для развития внутреннего рынка, подтверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что в последние месяцы фиксируется рост спроса на бриллианты, так как физические активы пользуются большим спросом в период кризиса. Но НДС в 20% ощутимо сдерживает спрос на камни со стороны частных инвесторов, добавляет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Сейчас стоимость бриллиантов в России повышена на величину НДС, поэтому его обнуление крайне необходимо, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Отмена НДС на бриллианты и использование сертификатов из дружественных стран поддержит инвестиционную активность в данном секторе, считает Красноженов. Мощности по огранке крупнейшего в РФ смоленского ПО «Кристалл» невелики по меркам рынка, поэтому допуск бриллиантов, ограненных в других странах, увеличит предложение камней на рынке, поясняет аналитик «Финама» Алексей Калачев.
Кооперация с дружественными странами позволит создать единые электронные платформы для аукционов и повысит ликвидность бриллиантов как инвестиционного инструмента, добавляет Красноженов. Пучкарев и Гришунин отмечают, что целесообразно было бы организовать публичные торги драгкамнями на российских площадках.
С отменой НДС спрос на инвестиционные бриллианты усилится, о чем свидетельствует многократный рост интереса к золотым слиткам после аналогичной меры, уверен Красноженов. Но с точки зрения диверсификации портфелей физлиц эффект будет ограниченным, считает Пучкарев. У бриллиантов достаточно высокий порог входа и они будут интересны кругу состоятельных граждан, поясняет он. Поэтому рост спроса будет не столь значительным, как в случае золота, считает аналитик. С ним согласен Калачев из «Финама». По его мнению, инвестиционную ценность будут иметь крупные бриллианты и камни особого качества, расцветки и огранки. Ограничивать продажи также будет существующая инфраструктура для вторичного оборота, считает эксперт.
В 2021 г. доля выручки «Алросы» от продажи бриллиантов в общей выручке составила 5% ($192 млн из $4,17 млрд), отмечает Калачев. Сколько из них было продано в России, компания не раскрывает. На Россию в 2021 г. приходилось 5,3% выручки от продаж алмазов и бриллиантов – 16,42 млрд руб. из 306,97 млрд руб. Исходя из этих данных объем НДС мог составить порядка 3 млрд руб. или менее, в 2022 г. с учетом роста цен он может быть в 1,5 раза больше, подсчитал Калачев.
«Алроса» осуществляет огранку на собственных мощностях лишь около 2% от добываемых алмазов. Огранкой также занимаются и независимые небольшие российские компании, но объемы у них незначительны. Причина – в низкой рентабельности на уровне 5% по сравнению с добычей и продажей, где она достигает 25-30%, поясняет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Сейчас на рынке алмазов наблюдается дефицит сырья. По прогнозу консалтинговой компании Bain & Company, мировая добыча алмазов не сможет достичь уровня допандемийного 2019 г. в ближайшие пять лет, при этом в 2022 г. спрос на алмазы и бриллианты продолжает расти («Ведомости» писали об этом 7 февраля 2022 г.). Дефицит алмазного сырья поддерживает высокие цены. В 2021 г. алмазы, по данным Bain, подорожали на 21%, бриллианты – на 9%.
Красноженов указывает, что индикативные цены агентства Rapaport на бриллианты массой 1 и 3 карата в январе-апреле 2022 г. выросли на 9-11%, а в 2021 г. бриллианты массой 1, 3 и 5 карат подорожали на 17-19%. Индекс цен на алмазы IDEX 23 мая 2022 г. превышал 150 пунктов против 140 пунктов в январе 2022 г. и 125 пунктов в мае 2021 г. С учетом уникальной ресурсной базы, наличия мощностей по огранке и интереса инвесторов к бриллиантам Россия может стать одним из лидирующих игроков на рынке инвестиционных бриллиантов, полагает Красноженов.