ВТБ предложил Минфину новые стимулы для развития в России рынка бриллиантов

С отменой НДС спрос на инвестиционные бриллианты усилится, о чем свидетельствует многократный рост интереса к золотым слиткам после аналогичной меры, уверен Красноженов. Но с точки зрения диверсификации портфелей физлиц эффект будет ограниченным, считает Пучкарев. У бриллиантов достаточно высокий порог входа и они будут интересны кругу состоятельных граждан, поясняет он. Поэтому рост спроса будет не столь значительным, как в случае золота, считает аналитик. С ним согласен Калачев из «Финама». По его мнению, инвестиционную ценность будут иметь крупные бриллианты и камни особого качества, расцветки и огранки. Ограничивать продажи также будет существующая инфраструктура для вторичного оборота, считает эксперт.