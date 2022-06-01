Банки продолжают снижать ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках ушла ниже 10% годовых, после того как Банк России 26 мая снизил внепланово ставку до 11%. Это следует из индекса доходности вкладов в топ-50 банков за последнюю неделю мая финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи). Снижение индекса доходности вкладов в топ-50 банков составило 0,44–1,59 п. п. Средняя рыночная ставка по депозитам на три месяца составляет 9,95% (-1,59 п. п.), на шесть месяцев – 9,69% (-1,22 п. п.), на год – 9,21% (0,44 п. п.).