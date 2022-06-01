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Банки продолжают снижать ставки по вкладам

Максимальная доходность упала ниже 10%, а к концу года может достичь 7%
Наталья Заруцкая
Банки продолжают снижать ставки по вкладам: по данным «Финуслуг», максимальная доходность упала ниже 10%, а к концу года, как ожидают банкиры, ­может достичь 7% / Денис Абрамов / Ведомости

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках ушла ниже 10% годовых, после того как Банк России 26 мая снизил внепланово ставку до 11%. Это следует из индекса доходности вкладов в топ-50 банков за последнюю неделю мая финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи). Снижение индекса доходности вкладов в топ-50 банков составило 0,44–1,59 п. п. Средняя рыночная ставка по депозитам на три месяца составляет 9,95% (-1,59 п. п.), на шесть месяцев – 9,69% (-1,22 п. п.), на год – 9,21% (0,44 п. п.).

Индекс ставок «Финуслуг» рассчитывается по вкладам на сумму 100 000 руб. как среднее арифметическое максимальных ставок для всех каналов продаж топ-50 крупнейших по объему депозитов банков. При расчете учитываются эффективные ставки массового сегмента для новых клиентов, исключая льготные категории клиентов и депозиты, для размещения которых нужно выполнить особые условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных