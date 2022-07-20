Банки оценили возможность подачи заявления на кредитные каникулы через «Госуслуги»Эксперты указывают, что механизм обмена информацией между порталом и банками требует тестирования
Банки положительно оценили предложение предоставить заемщикам возможность подавать заявления на ипотечные и кредитные каникулы через портал госуслуг. Об этом «Ведомостям» рассказали представители ВТБ, Промсвязьбанка, банков «Русский стандарт», «Зенит» и Дом.РФ. С предложением подачи заявок на кредитные каникулы через портал госуслуг выступили члены Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России 20 июля.
«Новация сделает процедуру подачи требований о каникулах более прозрачной и удобной для граждан, а также повысит эффективность надзора за защитой прав заемщиков», – говорится в сообщении на сайте ЦБ. Сам регулятор отмечает, что для успешной реализации предложения необходимо получение подтверждающих документов напрямую из соответствующих информационных систем, чтобы исключить риск подделки.
Подобный сервис достаточно актуален в условиях активной цифровизации, когда дистанционное обслуживание особенно востребовано населением, к тому же сервис госуслуг давно знаком людям, говорит представитель банка «Русский стандарт». Банку это удобно тем, что он будет получать все необходимые для принятия решения по кредитным каникулам сведения автоматически в полном объеме, включая сведения о доходах физического лица из ПФР, поясняет директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников.
Кроме того, подключение кредитных каникул с помощью портала госуслуг упростит взаимодействие с клиентами, добавил представитель ВТБ. Спрос на подачу заявления через портал может вырасти, если это будет значительно проще визита в офис банка-кредитора, говорит Шорников.
Вместе с тем механизм подачи заявлений через сайт госуслуг требует тестирования для определения всех аспектов его работы, отмечает представитель банка Дом.РФ. При этом он не видит существенных системных рисков в этом способе подачи заявок. Технические детали обмена информацией между банком и порталом пока неясны, согласен Шорников. По его словам, рост обращений может увеличить нагрузку на банки, а для своевременной их обработки в установленные законом сроки потребуются дополнительные затраты на автоматизацию. В текущих реалиях рынка пока не внедрен отлаженный механизм подачи заявлений в банки через сайт госуслуг, напоминает эксперт. По мнению представителя ВТБ, проверка требований на соответствие клиента условиям кредитных каникул также должна проходить по данным из информационных систем портала госуслуг на этапе подачи заявки.
Портал может стать дополнительным каналом взаимодействия банка и клиента, но в настоящее время спрос на кредитные каникулы невысокий и имеющихся каналов для подачи заявки вполне достаточно, считает представитель Промсвязьбанка. В реализации такого механизма нет реальной необходимости, поскольку сейчас любой желающий в одно действие может оставить заявку на подключение каникул на сайте банка, уверен руководитель службы кредитования «Почта банка» Вячеслав Шаламов. Механизм подключения кредитных каникул работает у банков оперативно и без сбоев, а вот интеграция его с сервисом госуслуг потребует времени и затрат, пояснил он.
В 2020 г. услуга подачи документов на кредитные каникулы в электронном виде через портал госуслуг была доступна в пилотном режиме заемщикам банков, которые ранее подключились к сервису ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг или портал госуслуг), напоминает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Она предполагает, что тогда могли возникнуть технические проблемы и это помешало масштабному внедрению и применению сервиса.
Идея не была реализована, скорее всего, из-за недостаточной технической готовности всех необходимых информационных систем: информация по конкретному заемщику должна поступать из различных баз данных, на налаживание доступа к которым требуется время, согласна с ней директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Поэтому, по ее словам, предложение о подаче заявлений на кредитные каникулы через портал госуслуг может быть реализовано, как только система будет готова технически.
В целом идея имеет под собой логику, так как позволяет формализовать процесс общения банка и заемщика в государственной системе документооборота, говорит младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Но, по его словам, сама по себе подача заявления на предоставление каникул не обязывает банк их предоставить: банк имеет право затребовать подтверждающие документы, которые доказывают право заемщика на каникулы.
При такой опции процесс станет более прозрачным и возможность недобросовестного заемщика ввести кредитора в заблуждение снизится, полагает Носова. Только необходимо прописать сроки рассмотрения и ответственность заемщика и банка, так как это может снизить вероятность злоупотреблений с обеих сторон процесса: волокиту, утерю документов, предоставление ложных сведений, считает Путиловский.
Спрос на кредитные каникулы при этом вряд ли сильно увеличится, но удобство процедуры возрастет, добавил он. Опция подачи заявлений через единый портал госуслуг заметно повысит удобство клиентов, поэтому доля заявлений, отправленных таким способом, может быть довольно заметной, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
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