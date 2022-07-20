Банки оценили возможность подачи заявления на кредитные каникулы через «Госуслуги»

Вместе с тем механизм подачи заявлений через сайт госуслуг требует тестирования для определения всех аспектов его работы, отмечает представитель банка Дом.РФ. При этом он не видит существенных системных рисков в этом способе подачи заявок. Технические детали обмена информацией между банком и порталом пока неясны, согласен Шорников. По его словам, рост обращений может увеличить нагрузку на банки, а для своевременной их обработки в установленные законом сроки потребуются дополнительные затраты на автоматизацию. В текущих реалиях рынка пока не внедрен отлаженный механизм подачи заявлений в банки через сайт госуслуг, напоминает эксперт. По мнению представителя ВТБ, проверка требований на соответствие клиента условиям кредитных каникул также должна проходить по данным из информационных систем портала госуслуг на этапе подачи заявки.