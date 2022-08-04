На вечном пересмотре: целей по акциям от аналитиков все меньше

На вечном пересмотре: целей по акциям от аналитиков все меньшеРастет количество рисков, не поддающихся оценке, вдобавок компании ограниченно раскрывают отчетность
Российским участникам фондового рынка все труднее принимать инвестиционные решения: падение котировок большинства акций, новые пакеты санкций, высокая волатильность, сокращение доступных для торгов бумаг, отказ компаний от выплат дивидендов, перенос публикации отчетности. На фоне этого аналитики брокеров стали реже предоставлять рекомендации и целевые цены по акциям российских эмитентов, а большинство из них поставили бумаги на пересмотр.
Есть три основные причины пересмотра аналитиками рекомендаций по акциям, перечисляет руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. Во-первых, риски, которые участники рынка не могут объективно оценить и спрогнозировать, прежде всего геополитические и инфраструктурные. Вторая причина – отсутствие отчетностей по МСФО у многих компаний, из-за чего трудно спрогнозировать влияние кризиса на многие из них. В-третьих, некоторые компании и, как следствие, аналитики оказались под санкциями, из-за чего были вынуждены прекратить покрытие. После начала спецоперации свои ежедневные обзоры по эмитентам и рынкам перестал публиковать на специальном портале «ВТБ капитал».