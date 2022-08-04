На вечном пересмотре: целей по акциям от аналитиков все меньше

Есть три основные причины пересмотра аналитиками рекомендаций по акциям, перечисляет руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. Во-первых, риски, которые участники рынка не могут объективно оценить и спрогнозировать, прежде всего геополитические и инфраструктурные. Вторая причина – отсутствие отчетностей по МСФО у многих компаний, из-за чего трудно спрогнозировать влияние кризиса на многие из них. В-третьих, некоторые компании и, как следствие, аналитики оказались под санкциями, из-за чего были вынуждены прекратить покрытие. После начала спецоперации свои ежедневные обзоры по эмитентам и рынкам перестал публиковать на специальном портале «ВТБ капитал».