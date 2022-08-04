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На вечном пересмотре: целей по акциям от аналитиков все меньше

Растет количество рисков, не поддающихся оценке, вдобавок компании ограниченно раскрывают отчетность
Инга Сангалова
Многие аналитики сейчас не дают целевых цен по российским акциям, ссылаясь на пересмотр рекомендаций / Евгений Разумный / Ведомости

Российским участникам фондового рынка все труднее принимать инвестиционные решения: падение котировок большинства акций, новые пакеты санкций, высокая волатильность, сокращение доступных для торгов бумаг, отказ компаний от выплат дивидендов, перенос публикации отчетности. На фоне этого аналитики брокеров стали реже предоставлять рекомендации и целевые цены по акциям российских эмитентов, а большинство из них поставили бумаги на пересмотр.

Есть три основные причины пересмотра аналитиками рекомендаций по акциям, перечисляет руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. Во-первых, риски, которые участники рынка не могут объективно оценить и спрогнозировать, прежде всего геополитические и инфраструктурные. Вторая причина – отсутствие отчетностей по МСФО у многих компаний, из-за чего трудно спрогнозировать влияние кризиса на многие из них. В-третьих, некоторые компании и, как следствие, аналитики оказались под санкциями, из-за чего были вынуждены прекратить покрытие. После начала спецоперации свои ежедневные обзоры по эмитентам и рынкам перестал публиковать на специальном портале «ВТБ капитал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных