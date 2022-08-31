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Малый бизнес предложил привязать комиссию за оплату картой к риску для банка

Эквайринг по покупкам в кредит должен стоить выше, считают в «Опоре России»
Анастасия Бойко
Доля оплаты картами резко возросла, и расходы на оплату банковских комиссий стали заметной статьей расходов предприятий торговли и сервиса / Евгений Разумный / Ведомости

В середине марта в качестве антикризисной меры ЦБ ограничил размер эквайринговой комиссии для продавцов социально значимых продуктов и услуг планкой в 1%. Ограничение действует с 18 апреля по 31 августа.

По данным комитета по туризму «Опоры России», банки уже начали рассылать уведомления, что с 1 сентября тарифы за эквайринг для торговых предприятий вырастут, так как закончит действие временная мера поддержки. Ставки для бизнеса вырастут в среднем в два раза. У Сбербанка комиссия составит 2,2%, у ВТБ – 2,3%, у Альфа-банка – 2,2–2,7% в зависимости от оборота, у «Тинькофф банка» – 3,49%, у банка «Русский стандарт» – 1,2%, сообщил «Ведомостям» вице-президент объединения Алексей Кожевников со ссылкой на данные комитета «Опоры» по туризму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных