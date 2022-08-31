Малый бизнес предложил привязать комиссию за оплату картой к риску для банка

По данным комитета по туризму «Опоры России», банки уже начали рассылать уведомления, что с 1 сентября тарифы за эквайринг для торговых предприятий вырастут, так как закончит действие временная мера поддержки. Ставки для бизнеса вырастут в среднем в два раза. У Сбербанка комиссия составит 2,2%, у ВТБ – 2,3%, у Альфа-банка – 2,2–2,7% в зависимости от оборота, у «Тинькофф банка» – 3,49%, у банка «Русский стандарт» – 1,2%, сообщил «Ведомостям» вице-президент объединения Алексей Кожевников со ссылкой на данные комитета «Опоры» по туризму.