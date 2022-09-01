Число пользователей Mir Pay выросло за год в 20 раз

Число пользователей Mir Pay выросло за год в 20 разСервис может стать конкурентом СБП, хотя оба созданы на базе НСПК, которую учредил ЦБ
Число пользователей платежного сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay этим летом выросло более чем в 20 раз по сравнению с летом прошлого года, рассказал «Ведомостям» представитель оператора «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). В НСПК не раскрывают абсолютные показатели.
В июле число карт «Мир», которые добавляются в приложение ежемесячно, выросло в 5 раз по сравнению с началом года, а количество ежемесячных платежей увеличилось в 7 раз, говорит представитель НСПК. По данным ЦБ, на 1 апреля в России выпущено 347,1 млн банковских карт, из которых более 129 млн – карты «Мир». Остальную долю между собой делят ушедшие Visa и Mastercard.
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