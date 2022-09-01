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Число пользователей Mir Pay выросло за год в 20 раз

Сервис может стать конкурентом СБП, хотя оба созданы на базе НСПК, которую учредил ЦБ
Наталья Заруцкая
Mir Pay – мобильное приложение платежной системы «Мир», которое работает по аналогии с Apple Pay и Google Pay / Максим Стулов / Ведомости

Число пользователей платежного сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay этим летом выросло более чем в 20 раз по сравнению с летом прошлого года, рассказал «Ведомостям» представитель оператора «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). В НСПК не раскрывают абсолютные показатели.

В июле число карт «Мир», которые добавляются в приложение ежемесячно, выросло в 5 раз по сравнению с началом года, а количество ежемесячных платежей увеличилось в 7 раз, говорит представитель НСПК. По данным ЦБ, на 1 апреля в России выпущено 347,1 млн банковских карт, из которых более 129 млн – карты «Мир». Остальную долю между собой делят ушедшие Visa и Mastercard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных