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Сервис Mir Pay заработал в Белоруссии

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Мобильный платежный сервис Mir Pay стал доступен на территории Белоруссии, сообщила пресс-служба российской национальной платежной системы «Мир».

«Держатели карт «Мир» — пользователи смартфонов на базе ОС Android (от версии 7.0 с поддержкой NFC) теперь могут оплачивать покупки через Mir Pay как в России, так и в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Работу с Mir Pay поддерживают терминалы банков-участников белорусской платежной системы БЕЛКАРТ, добавили в пресс-службе «Мира», пообещав дальнейшее расширение инфраструктуры приема бесконтактных карт «Мир» и сервиса Mir Pay в республике. 

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 г. после введения против России ряда санкций. Эмиссии первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г. Mir Pay является мобильным приложением платежной системы «Мир» и аналогом других платежных сервисов, таких как Apple Pay и Google Pay. Mir Pay позволяет пользователям совершать бесконтактную оплату при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев Android-устройств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных