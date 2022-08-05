Сервис Mir Pay заработал в Белоруссии
Мобильный платежный сервис Mir Pay стал доступен на территории Белоруссии, сообщила пресс-служба российской национальной платежной системы «Мир».
«Держатели карт «Мир» — пользователи смартфонов на базе ОС Android (от версии 7.0 с поддержкой NFC) теперь могут оплачивать покупки через Mir Pay как в России, так и в Белоруссии», — говорится в сообщении.
Работу с Mir Pay поддерживают терминалы банков-участников белорусской платежной системы БЕЛКАРТ, добавили в пресс-службе «Мира», пообещав дальнейшее расширение инфраструктуры приема бесконтактных карт «Мир» и сервиса Mir Pay в республике.
Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 г. после введения против России ряда санкций. Эмиссии первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г. Mir Pay является мобильным приложением платежной системы «Мир» и аналогом других платежных сервисов, таких как Apple Pay и Google Pay. Mir Pay позволяет пользователям совершать бесконтактную оплату при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев Android-устройств.
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