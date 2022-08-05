Сервис Mir Pay заработал в Белоруссии

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 г. после введения против России ряда санкций. Эмиссии первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г. Mir Pay является мобильным приложением платежной системы «Мир» и аналогом других платежных сервисов, таких как Apple Pay и Google Pay. Mir Pay позволяет пользователям совершать бесконтактную оплату при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев Android-устройств.