Костин предложил создать отдельную структуру для расчетов в нацвалютах

Предправления госбанка ВТБ Андрей Костин призывает своих коллег научиться работать в санкционном режиме – и тех, кто попал под ограничения, и тех, кого эта участь минула: «Санкционное кольцо будет сжиматься». И если сегодня Россия осознанно двинулась в сторону многополярного мира, то он предусматривает и многополярность расчетов, считает банкир. Одна из его идей – создание (по опыту Ирана) специальных финансовых структур в странах-партнерах, которые не будут бояться попасть под вторичные санкции и через которые можно будет совершать транзакции в национальных валютах. «Задача номер один для банковского сектора – уметь рассчитываться в юане, тенге, рубле, других валютах», – заявил Костин в интервью «Ведомостям».