Костин предложил создать отдельную структуру для расчетов в нацвалютах

Костин предложил создать отдельную структуру для расчетов в нацвалютахЭто может быть государственная или частная организация, не боящаяся попасть под вторичные санкции
Предправления госбанка ВТБ Андрей Костин призывает своих коллег научиться работать в санкционном режиме – и тех, кто попал под ограничения, и тех, кого эта участь минула: «Санкционное кольцо будет сжиматься». И если сегодня Россия осознанно двинулась в сторону многополярного мира, то он предусматривает и многополярность расчетов, считает банкир. Одна из его идей – создание (по опыту Ирана) специальных финансовых структур в странах-партнерах, которые не будут бояться попасть под вторичные санкции и через которые можно будет совершать транзакции в национальных валютах. «Задача номер один для банковского сектора – уметь рассчитываться в юане, тенге, рубле, других валютах», – заявил Костин в интервью «Ведомостям».
Подобная финансовая структура может быть государственной или частной, говорит он. Это, по его словам, один из механизмов работы по расчетам с дружественными странами, хоть и не единственный. Есть и филиалы банков, но они, признает банкир, более зависимы от санкционного риска. «А вот если структура, которая осознает риск попадания под вторичные санкции, но готова проводить расчеты, – такой вариант сегодня выглядит наиболее актуальным», – считает он.