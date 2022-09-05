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Костин предложил создать отдельную структуру для расчетов в нацвалютах

Это может быть государственная или частная организация, не боящаяся попасть под вторичные санкции
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Глава ВТБ Андрей Костин для развития расчетов в национальных валютах предлагает создать организацию-посредника, которая бы осознавала риск попадания под санкции / Евгений Разумный / Ведомости

Предправления госбанка ВТБ Андрей Костин призывает своих коллег научиться работать в санкционном режиме – и тех, кто попал под ограничения, и тех, кого эта участь минула: «Санкционное кольцо будет сжиматься». И если сегодня Россия осознанно двинулась в сторону многополярного мира, то он предусматривает и многополярность расчетов, считает банкир. Одна из его идей – создание (по опыту Ирана) специальных финансовых структур в странах-партнерах, которые не будут бояться попасть под вторичные санкции и через которые можно будет совершать транзакции в национальных валютах. «Задача номер один для банковского сектора – уметь рассчитываться в юане, тенге, рубле, других валютах», – заявил Костин в интервью «Ведомостям».

Подобная финансовая структура может быть государственной или частной, говорит он. Это, по его словам, один из механизмов работы по расчетам с дружественными странами, хоть и не единственный. Есть и филиалы банков, но они, признает банкир, более зависимы от санкционного риска. «А вот если структура, которая осознает риск попадания под вторичные санкции, но готова проводить расчеты, – такой вариант сегодня выглядит наиболее актуальным», – считает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных