В ЕС обсудят запрет на европейские криптокошельки для россиян

В ЕС обсудят запрет на европейские криптокошельки для россиянУ граждан России есть варианты в других юрисдикциях и платформах
ЕС может запретить европейским компаниям предоставлять криптокошельки, учетные записи и соответствующие услуги гражданам РФ в рамках обсуждаемого нового пакета санкций. Россияне в этом случае могут мигрировать с европейских криптобирж в другие юрисдикции и независимые платформы, а ограничить использование холодных криптокошельков невозможно, считают эксперты
Новые санкции Евросоюза могут запретить европейским компаниям открывать криптокошельки, предоставлять учетные записи или услуги по хранению криптовалют для граждан России или организаций, зарегистрированных в стране. Ограничения будут введены в ответ на завершившиеся 27 сентября референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях по присоединению к России, пишут Bloomberg и CoinDesk со ссылкой на источники.