В ЕС обсудят запрет на европейские криптокошельки для россиян

Новые санкции Евросоюза могут запретить европейским компаниям открывать криптокошельки, предоставлять учетные записи или услуги по хранению криптовалют для граждан России или организаций, зарегистрированных в стране. Ограничения будут введены в ответ на завершившиеся 27 сентября референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях по присоединению к России, пишут Bloomberg и CoinDesk со ссылкой на источники.