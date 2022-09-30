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В ЕС обсудят запрет на европейские криптокошельки для россиян

У граждан России есть варианты в других юрисдикциях и платформах
Илья Лакстыгал Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Возможно россияне не смогут хранить какие-либо активы в криптокошельках ЕС / Андрей Гордеев / Ведомости

ЕС может запретить европейским компаниям предоставлять криптокошельки, учетные записи и соответствующие услуги гражданам РФ в рамках обсуждаемого нового пакета санкций. Россияне в этом случае могут мигрировать с европейских криптобирж в другие юрисдикции и независимые платформы, а ограничить использование холодных криптокошельков невозможно, считают эксперты

Новые санкции Евросоюза могут запретить европейским компаниям открывать криптокошельки, предоставлять учетные записи или услуги по хранению криптовалют для граждан России или организаций, зарегистрированных в стране. Ограничения будут введены в ответ на завершившиеся 27 сентября референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях по присоединению к России, пишут Bloomberg и CoinDesk со ссылкой на источники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных