Отключение старых версий приложения «Сбера» может коснуться 5-10 млн клиентов

Проблемы с приложением «Сбера» возникли после того, как весной 2022 г. в связи с введенными США санкциями приложение «Сбербанк онлайн» было удалено из App Store и Google Play. После этого «Сбер» предпринимал еще несколько попыток вернуть приложение в маркеты под названием СБОЛ, но и эта версия была удалена. С аналогичными проблемами столкнулись и другие российские банки – ПСБ, Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и др.