Отключение старых версий приложения «Сбера» может коснуться 5-10 млн клиентов

Отключение старых версий приложения «Сбера» может коснуться 5-10 млн клиентовБольше всего могут пострадать владельцы iPhone
«Сбер» 16 января прекратит поддержку устаревших версий мобильного приложения. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщил ТАСС. Это коснется небольшого числа клиентов банка, которых «Сбер» предупредил заранее смс-рассылкой.
В пресс-службе «Сбера» «Ведомостям» к моменту публикации материала не уточнили, какие конкретно версии приложения считаются «устаревшими». При этом уведомление о необходимости обновить приложение получил один из пользователей iPhone с версией 12.3. Но одному из сотрудников «Ведомостей» с более ранней версией приложения 12.15 на операционной системе iOS такого извещения не пришло.
Устаревшими в данном случае могут быть те версии приложений для iOS и Android, которые были установлены клиентами до удаления «Сбера» из App Store и Google Play весной 2022 г., предполагает основатель и гендиректор Markswebb Алексей Скобелев. По его предположению, объявленное «Сбером» отключение устаревших приложений может коснуться 5-6 млн клиентов.
С этой оценкой в целом согласен генеральный директор ИИ-компании iPavlov Лоран Акобян, но он не исключает, что речь может идти даже о 10 млн «пострадавших». По словам Скобелева, «Сбер» заявлял о 70 млн активных пользователях мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».
Хотя соотношение пользователей смартфонов на iOS и Android в России — примерно 1 к 7, но пострадают, в первую очередь, владельцы iPhone, указывает Скобелев. Это связано с тем, что попавшие под санкции российские банки научились достаточно хорошо доставлять новые релизы своих приложений на Android в обход Google Play через альтернативные магазины приложений или собственные сайты, тогда как пользователи iOS не могут воспользоваться такими альтсторами, объясняет эксперт.
Проблемы с приложением «Сбера» возникли после того, как весной 2022 г. в связи с введенными США санкциями приложение «Сбербанк онлайн» было удалено из App Store и Google Play. После этого «Сбер» предпринимал еще несколько попыток вернуть приложение в маркеты под названием СБОЛ, но и эта версия была удалена. С аналогичными проблемами столкнулись и другие российские банки – ПСБ, Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и др.
Сейчас всем клиентам банка доступна веб-версия «Сбербанк Онлайн». Владельцы устройств на Android могут обновить приложение на сайте банка или в российском магазине мобильных приложений RuStore, а владельцы устройств iOS могут обратиться в офис банка, сообщал ранее «Сбер».
12 января «Ведомости» писали, что установить удаленное из App Store приложение пользователи iPhone могут непосредственно в отделениях «Сбера». Для этого нужно подключить смартфон через кабель к корпоративному компьютеру, после чего «Apple отправляет на устройство официальное разрешение в виде шестизначного кода», и на телефон устанавливается приложение СБОЛ, объяснял сотрудник отделения. При этом вероятнее всего меньшая часть клиентов «Сбера», использовавших «Сбербанк Онлайн» на своих iPhone, проходила обновлять приложение в офис, считает Скобелев.
Клиентский опыт временно значительно ухудшится, особенно для пользователей iOS, у которых не останется другого выбора, кроме как установка приложения в отделении, предупреждает Акобян. Для пользователей Android основные трудности будут связаны с тем, что RuStore пока что недостаточно опыта для слаженного взаимодействия с разработчиками приложений, а что может влиять на оперативность их обновлений.
Достаточно большое число пользователей мобильных устройств консервативны, они стараются не обновлять важные приложения, включая банковские, чтобы избежать их поломки или редизайна, что несет в себе опасности, подчеркивает директор по развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич. Основные риски заключаются в отсутствии поддержки со стороны банка в части устранения уязвимостей информационной безопасности, объясняет директор группы кибербезопасности департамента управленческого консалтинга компании ДРТ Алексей Яковлев.
Смартфон с установленным клиентом может быть взломан и фактически находиться в руках технически подготовленных злоумышленников, предупреждает эксперт по информационной безопасности компании «Киберпротект» Евгений Родыгин. В таких условиях злоумышленник может полностью контролировать приложение и даже осуществлять перехват или подмену данных, говорит он.
Пользователь уязвим к угрозам, которые злоумышленник может найти в данной версии ПО, и использовать, например, для хищения средств, допускает Яковлев. При этом банк не будет нести ответственности и не сможет помочь пользователю при потере средств, добавляет эксперт. Ведь банк в данном случае снижает свои затраты на поддержание разных версий ПО и затраты на систему защиты от злоумышленников, заключает он.