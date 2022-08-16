Санкционные банки пытаются вернуться в App Store

В этом магазине 16 августа появилось приложение СБОЛ – аббревиатура раньше использовалась как сокращенное название «Сбербанк онлайн». С его помощью можно «посмотреть свой баланс, узнать актуальный курс валют и металлов, а также найти ближайший офис или банкомат», указано в описании. Войти в него можно по номеру карты. Если ввести номер карты Сбербанка, то функционал и дизайн приложения станут полностью идентичны приложению «Сбербанк онлайн», убедились «Ведомости». Тогда как если ввести данные карты другого банка, то СБОЛ лишь определит банк – эмитент карты и предложит пользователю перейти в его веб-версию.