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Санкционные банки пытаются вернуться в App Store

Через партнерское приложение туда свои сервисы вернул «Сбер»
Наталья Заруцкая
СБОЛ – аббревиатура раньше использовалась как сокращенное название «Сбербанк онлайна» / Максим Стулов / Ведомости

Попавшие под санкции банки ищут способы, как дать своим клиентам с техникой Apple полноценно пользоваться функционалом их приложений, которые весной удалили из App Store.

В этом магазине 16 августа появилось приложение СБОЛ – аббревиатура раньше использовалась как сокращенное название «Сбербанк онлайн». С его помощью можно «посмотреть свой баланс, узнать актуальный курс валют и металлов, а также найти ближайший офис или банкомат», указано в описании. Войти в него можно по номеру карты. Если ввести номер карты Сбербанка, то функционал и дизайн приложения станут полностью идентичны приложению «Сбербанк онлайн», убедились «Ведомости». Тогда как если ввести данные карты другого банка, то СБОЛ лишь определит банк – эмитент карты и предложит пользователю перейти в его веб-версию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных