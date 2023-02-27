Бумаги TCS Group обвалились до минимумов осени 2022 года

Бумаги TCS Group обвалились до минимумов осени 2022 годаИнвесторы избавляются от актива после санкций Евросоюза
Расписки TCS Group, которая владеет финансовой экосистемой, куда входят «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и проч., после открытия основных торгов на Мосбирже обвалились на 12,77% (2305 руб.), но уже к 10:06 мск падение замедлилось до -6,75% (2464 руб.), следует из данных торгов. Это минимальное значение с октября 2022 г. На 11:28 мск расписки TCS теряют в цене 4,31% (2528).
Индекс Мосбиржи в это же время снизился лишь на 0,01%, его долларовый аналог РТС — на 0,42%. Расписки TCS падают сильнее других голубых фишек. В лидерах также Ozon (-2,54%), VK (-2,41%), «Яндекс» (-2,3%) и «Русал» (-2,13%). Растут в цене бумаги Fixprice (+0,58%), «Детского мира» (+0,52%) и «Русгидро» (+0,33%).
Долгие выходные оказались напряженными для TCS Group: хотя банковской группе удалось избежать санкционного списка минфина США 24 февраля, через день «Тинькофф банк» попал в десятый пакет санкций Евросоюза вместе с Альфа-банком и Росбанком. В своем решении ЕС ссылается на значимость банка для российской экономики и реализацию «Тинькофф» программ по финансированию и поддержке предпринимательства совместно с российским правительством. Из этого следует, говорилось в решении, что организация вовлечена в секторы экономики, обеспечивающие существенный источник доходов для российского правительства, «которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», говорится в обосновании санкций.
Сейчас среди тринадцати системно значимых банков только «дочки» иностранных организаций («Юникредит банк» и Райффайзенбанк) не попали пока ни в какие ограничительные списки. Росбанк попал под санкции США еще в декабре 2022 г., спустя полгода после того, как перешел под контроль «Интерроса» Владимира Потанина.
24 февраля перечень банков, попавших под блокирующие санкции США, пополнился 11 новыми кредитными организациями – в нем оказались Московский кредитный банк, МТС-банк, банки «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Санкт-Петербург», «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, новосибирский банк «Левобережный», приморский банк «Приморье».
Что такое «Тинькофф»
Это основной актив кипрской TCS Group, долей в 35% владеет «Интеррос» Владимира Потанина, 60% бумаг находятся в свободном обращении, а 6,5% принадлежит менеджменту, говорится на сайте группы. У банка свыше 26 млн розничных клиентов, следует из сообщения.
Что будет с «Тинькофф»
Блокирующие санкции Евросоюза означают блокировку активов в европейской юрисдикции, отключение от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на операции с евро. «Мы хорошо подготовились к такому сценарию», – заявил банк в своем сообщении. На обслуживание клиентов санкции не влияют, заверили там.
«Тинькофф инвестиции» разработали инфраструктурное решение, которое в течение одной-трех недель «бесшовно» для клиентов позволит перевести их иностранные активы новому неподсанкционному брокеру. Активы будут переведены в неподсанкционный депозитарий — решение было проработано еще несколько месяцев назад. Для инвесторов все привычные инструменты в полном объеме будут доступны в приложении брокера «Тинькофф инвестиций».
Брокер приостановил торги в евро с 27 февраля, торговля валютными фондами «Тинькофф», включая «Инвесткопилки» в долларах и евро, также временно прекращена. Торговля бумагами с расчетами в рублях на Мосбирже проходит в стандартном режиме, торговля иностранными ценными бумагами временно приостановлена, включая гонконгские бумаги.
Участие «Тинькофф» в торгах на «СПБ бирже» было приостановлено, так как площадка сотрудничает с европейскими учетными институтами. Иностранные активы, торгующиеся на этой бирже, «Тинькофф» также переведет в неподсанкционную компанию, торги будут запущены в течение 1-3 недель. Маржинальная торговля иностранными ценными бумагами будет временно приостановлена, иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг. Обслуживание ИИС проходит штатно, налоговый вычет сохраняется, говорят в компании.