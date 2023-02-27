Бумаги TCS Group обвалились до минимумов осени 2022 года

Долгие выходные оказались напряженными для TCS Group: хотя банковской группе удалось избежать санкционного списка минфина США 24 февраля, через день «Тинькофф банк» попал в десятый пакет санкций Евросоюза вместе с Альфа-банком и Росбанком. В своем решении ЕС ссылается на значимость банка для российской экономики и реализацию «Тинькофф» программ по финансированию и поддержке предпринимательства совместно с российским правительством. Из этого следует, говорилось в решении, что организация вовлечена в секторы экономики, обеспечивающие существенный источник доходов для российского правительства, «которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», говорится в обосновании санкций.