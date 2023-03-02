В Госдуме предложили допустить небольшие банки к кредитованию проектов с госучастием

Депутат, в частности, предложил увеличить срок предоставления кредитов ЦБ для финансирования малыми и средними банками инвестиционных проектов с трех до пяти лет. Это возможно в рамках механизма рефинансирования «Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов». С его помощью банки с 2014 г. могут использовать в качестве обеспечения права требования по кредитам на финансирование специально отобранных инвестпроектов в рамках модернизации российской экономики.