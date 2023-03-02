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В Госдуме предложили допустить небольшие банки к кредитованию проектов с госучастием

Для этого нужно снять регуляторные барьеры
Михаил Кузнецов
Аксаков (на фото) также предложил пересмотреть список банков, которые могут предоставлять льготную «промышленную ипотеку» / Андрей Гордеев / Ведомости

Малые и средние банки нужно допустить к кредитованию проектов с господдержкой, предложил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Нужно смягчить регуляторные требования, которые сейчас не позволяют им участвовать в некоторых программах. С этой инициативой Аксаков выступил в ходе Финансового форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Депутат, в частности, предложил увеличить срок предоставления кредитов ЦБ для финансирования малыми и средними банками инвестиционных проектов с трех до пяти лет. Это возможно в рамках механизма рефинансирования «Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов». С его помощью банки с 2014 г. могут использовать в качестве обеспечения права требования по кредитам на финансирование специально отобранных инвестпроектов в рамках модернизации российской экономики.

Также Аксаков предложил пересмотреть список банков, которые могут предоставлять льготную «промышленную ипотеку». В ноябре прошлого года Министерство промышленности и торговли отобрало в него 16 кредитных организаций. Среди них в основном крупнейшие – «Сбер», ВТБ и Альфа-банк, а также несколько средних, таких как Новикомбанк и «Аверс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных