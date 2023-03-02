В Госдуме предложили допустить небольшие банки к кредитованию проектов с госучастием

В Госдуме предложили допустить небольшие банки к кредитованию проектов с госучастиемДля этого нужно снять регуляторные барьеры
Малые и средние банки нужно допустить к кредитованию проектов с господдержкой, предложил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Нужно смягчить регуляторные требования, которые сейчас не позволяют им участвовать в некоторых программах. С этой инициативой Аксаков выступил в ходе Финансового форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Депутат, в частности, предложил увеличить срок предоставления кредитов ЦБ для финансирования малыми и средними банками инвестиционных проектов с трех до пяти лет. Это возможно в рамках механизма рефинансирования «Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов». С его помощью банки с 2014 г. могут использовать в качестве обеспечения права требования по кредитам на финансирование специально отобранных инвестпроектов в рамках модернизации российской экономики.
Также Аксаков предложил пересмотреть список банков, которые могут предоставлять льготную «промышленную ипотеку». В ноябре прошлого года Министерство промышленности и торговли отобрало в него 16 кредитных организаций. Среди них в основном крупнейшие – «Сбер», ВТБ и Альфа-банк, а также несколько средних, таких как Новикомбанк и «Аверс».