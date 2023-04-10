В ЦБ назвали причину ослабления рубля

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев согласился с Заботкиным и заявил, что «с некоторым сомнением относится к этой логике». Все разрешения Минфина, в которых фигурируют значительные средства, выдаются на правкомиссии. Если компания утверждает, что не обладает средствами за рубежом и должна приобрести их на валютном рынке, сказал Моисеев, то первый вопрос, который ставится на комиссии, – где планируют покупать валюту. Если это внутренний рынок и сумма значительная, то ставятся «жесткие» условия по темпам покупки: сделка разбивается на довольно большое количество траншей и незначительных ежедневных покупок, описал замминистра процедуру.