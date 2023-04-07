Аналитики объяснили крутое пике рубля ростом спекуляций

Аналитики объяснили крутое пике рубля ростом спекуляцийКурс нацвалюты продолжил обновлять минимумы прошлого года
В пятницу, 7 апреля, рубль продолжил свое резкое ослабление к евро, доллару и юаню. Американская и европейские валюты на Мосбирже в моменте росли больше чем на два рубля — до 83,4 руб./$ и 91 руб. за евро. Юань впервые с апреля 2022 г. превысил 12 руб. Но уже к середине дня иностранные валюты практически вернулись к уровням открытия и к 15:00 мск торговались по 81,45 руб./$, 89,19 руб. за евро и 11,838 руб. за юань.
Цены на нефть, как и общий новостной фон, остаются стабильными. Стоимость июньского фьючерса Brent на 14:00 мск потеряла 0,06% ($84,94), WTI – 0,17% ($80,47).
От продолжающегося ослабления курса рубля выигрывают экспортеры – в течение дня росли бумаги «Транснефти» (+5,6%), UC Rusal (+2,1) и «Сургутнефтегаза» (+1,1%).
«Мы не находим даже малой толики фундаментальных причин для наблюдаемого в последнее время ослабления рубля», – говорит начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин. Он уверен, что в увеличении темпов падения в рамках текущей недели «слишком много спекулятивного аспекта». Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов также не видит фундаментальных причин для того, чтобы доллар поднимался выше 80 руб. На движение влияют потоки, которых рынок не видит, добавил он.
Рубль живет своей жизнью, утверждает Шульгин. С ним соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова – рынок, по ее словам, будто оторван от текущих новостей. Ослабление курса рубля в последние дни оказалось неожиданным, потому что оно происходило на фоне решения части стран ОПЕК+ сократить добычу: на фоне роста мировых цен на нефть это должно было стабилизировать курс рубля, считает Орлова.
Курс стабилизируется в интервале 80-85 руб./$ в ближайшее время, предположила Орлова. Хотя быстрое движение в последние дни вызывает беспокойство по поводу ликвидности рынка, добавила экономист. Новость по сделке Shell безусловно сыграла роль в движение курса, рассуждает она, но все-таки вопрос не в одной сделке, а в том, что за ней могут последовать другие подобные. Это является фактором риска, резюмировала Орлова.
Волатильность рубля в четверг прокомментировал министр финансов Антон Силуанов: изменения курса доллара связаны с притоками и оттоками валюты из России, а они, в свою очередь, зависят от торгового баланса. «Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Тенденция бывает в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону», – уточнил министр.
Силуанов также напомнил, что курс рубля придерживается рыночных принципов и является плавающим. По его словам, ЦБ сейчас не ставит никаких границ курсу рубля. «Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну», – предположил он. Это, по его мнению, приведет к тому, что курс рубля укрепится.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты предполагали, что причины могут создавать кумулятивный эффект. На падение рубля мог повлиять выкуп бизнеса, уходящего из России из-за санкций, в частности, выход компании Shell из проекта «Сахалин-2» (около 95 млрд руб.). А также начало туристического сезона, повышение спроса на валюту в качестве страховки от геополитических и бюджетных рисков и, наконец, паника из-за резкого падения курса рубля, перечислял главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова предполагала, что у рубля в текущих экономических условиях нет позитивных факторов, которые могли бы остановить его ослабление. Власти не дают понять, что готовы принимать меры, направленные на сдерживание девальвации, а цены на нефть даже после скачка вверх в начале недели остаются не так далеко от минимумов этого года. Укрепление курса возможно только в условиях роста предложения валюты от экспортеров, которого сейчас нет, отмечал ранее старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.
Ранее в интервью «Ведомостям» министр экономики Армении Ваган Керобян назвал российский рубль «слишком волатильной» валютой. По его словам, это в значительной степени ограничивает как экспорт, так и импорт. Учитывая, что Россия и Армения полностью отказались от расчетов в долларах и евро, на первый план выходит вопрос соотношения пары рубль – драм. Армянская валюта к доллару за прошлый год укрепилась на 18%, напоминал Керобян, а рубль сначала падал, потом усиливался, затем вновь слабел, жаловался министр.
Волатильность рубля начала сильно беспокоить власти еще в конце прошлого года. В феврале «Ведомости» писали, что эта проблема обсуждалась на совещании у президента. Тема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение запустилось в декабре, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Один из собеседников в качестве причины дискуссии назвал то, что в последний месяц 2022 г. курс сильно штормило, причем из-за разовых факторов, не связанных «с естественным ходом вещей на рынке». Есть риск, что эта тенденция не исчезнет в ближайшее время, прогнозировал он. Одна из инициатив, выдвинутых тогда на совещании, – участие ЦБ на рынке для сглаживания колебаний, при условии сохранения плавающего курса. Однако тогда идея не получила поддержки со стороны регулятора.