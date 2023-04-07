Аналитики объяснили крутое пике рубля ростом спекуляций

Волатильность рубля начала сильно беспокоить власти еще в конце прошлого года. В феврале «Ведомости» писали, что эта проблема обсуждалась на совещании у президента. Тема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение запустилось в декабре, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Один из собеседников в качестве причины дискуссии назвал то, что в последний месяц 2022 г. курс сильно штормило, причем из-за разовых факторов, не связанных «с естественным ходом вещей на рынке». Есть риск, что эта тенденция не исчезнет в ближайшее время, прогнозировал он. Одна из инициатив, выдвинутых тогда на совещании, – участие ЦБ на рынке для сглаживания колебаний, при условии сохранения плавающего курса. Однако тогда идея не получила поддержки со стороны регулятора.