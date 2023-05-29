Минфин объяснит брокерам «справедливый» механизм удержания НДФЛ с купонов

Минфин объяснит брокерам «справедливый» механизм удержания НДФЛ с купоновВедомство готовит поправки в Налоговый кодекс
Минфин решил исключить двоякую трактовку в вопросе налогообложения купонов по облигациям. Ведомство готовит законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Налоговый кодекс, сообщил «Ведомостям» управляющий директор управления электронными рынками Сбербанка Стас Портненко и подтвердил представитель Минфина. Изменения носят уточняющий характер – они должны устранить неоднозначную трактовку законодательства профучастниками, из-за чего инвесторы иногда несут потери, пояснил Портненко.
Минфин уже подготовил изменения в Налоговый кодекс – они зафиксируют, что при выплате купонного дохода депозитарием брокеру сумма налога будет удерживаться не депозитарием, а брокером при последующей выплате дохода с брокерского счета или при расторжении брокерского договора, подтвердил представитель ведомства. «Таким образом будет исключена неопределенность, которая может возникнуть при толковании действующих норм кодекса», добавил он. Сейчас зачастую налог удерживается сразу, в момент поступления на брокерский счет.