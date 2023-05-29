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Минфин объяснит брокерам «справедливый» механизм удержания НДФЛ с купонов

Ведомство готовит поправки в Налоговый кодекс
Софья Шелудченко Артем Кульша
Ряд профучастников уже перешли на новый формат налогообложения, не дожидаясь разъяснений ведомства / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин решил исключить двоякую трактовку в вопросе налогообложения купонов по облигациям. Ведомство готовит законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Налоговый кодекс, сообщил «Ведомостям» управляющий директор управления электронными рынками Сбербанка Стас Портненко и подтвердил представитель Минфина. Изменения носят уточняющий характер – они должны устранить неоднозначную трактовку законодательства профучастниками, из-за чего инвесторы иногда несут потери, пояснил Портненко.

Минфин уже подготовил изменения в Налоговый кодекс – они зафиксируют, что при выплате купонного дохода депозитарием брокеру сумма налога будет удерживаться не депозитарием, а брокером при последующей выплате дохода с брокерского счета или при расторжении брокерского договора, подтвердил представитель ведомства. «Таким образом будет исключена неопределенность, которая может возникнуть при толковании действующих норм кодекса», добавил он. Сейчас зачастую налог удерживается сразу, в момент поступления на брокерский счет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных