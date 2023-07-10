Акции золотодобытчика «Полюс» растут на Мосбирже после объявления их выкупа

Программа байбэка «Полюса» подразумевает выкуп до 40,8 млн акций – это приблизительно 29,99% всех размещенных бумаг, говорится в пресс-релизе компании. Цена приобретения составит 14 200 руб. за одну акцию – это на 32,56% выше их стоимости по итогам сессии в пятницу, 7 июля. Общая стоимость сделки составит 579,3 млрд руб. в случае приобретения максимального количества акций, предусмотренного программой выкупа.