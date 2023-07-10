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Акции золотодобытчика «Полюс» растут на Мосбирже после объявления их выкупа

Эксперты подозревают, что так компания хочет «выпустить» крупного акционера
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Акции золотодобытчика «Полюс» в понедельник, 10 июля, выросли на Мосбирже на 14,9% до 12 308,5 руб. после новости об одобрении советом директоров компании программы байбэка (обратный выкуп акций). По данным на 14:33 мск бумаги скорректировались до 11 276 руб.

Программа байбэка «Полюса» подразумевает выкуп до 40,8 млн акций – это приблизительно 29,99% всех размещенных бумаг, говорится в пресс-релизе компании. Цена приобретения составит 14 200 руб. за одну акцию – это на 32,56% выше их стоимости по итогам сессии в пятницу, 7 июля. Общая стоимость сделки составит 579,3 млрд руб. в случае приобретения максимального количества акций, предусмотренного программой выкупа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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