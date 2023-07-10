Акции золотодобытчика «Полюс» растут на Мосбирже после объявления их выкупа

Акции золотодобытчика «Полюс» растут на Мосбирже после объявления их выкупаЭксперты подозревают, что так компания хочет «выпустить» крупного акционера
Акции золотодобытчика «Полюс» в понедельник, 10 июля, выросли на Мосбирже на 14,9% до 12 308,5 руб. после новости об одобрении советом директоров компании программы байбэка (обратный выкуп акций). По данным на 14:33 мск бумаги скорректировались до 11 276 руб.
Программа байбэка «Полюса» подразумевает выкуп до 40,8 млн акций – это приблизительно 29,99% всех размещенных бумаг, говорится в пресс-релизе компании. Цена приобретения составит 14 200 руб. за одну акцию – это на 32,56% выше их стоимости по итогам сессии в пятницу, 7 июля. Общая стоимость сделки составит 579,3 млрд руб. в случае приобретения максимального количества акций, предусмотренного программой выкупа.
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