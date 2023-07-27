Депутаты предложили ускорить возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам

Депутаты предложили ускорить возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкамВ Госдуму внесли законопроект, который позволяет миновать выездную проверку
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ускорить процедуру возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям. Инициатива поступила от председателя госсовета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина. Региональный депутат предлагает наделить ФНС дополнительными полномочиями ускоренно передавать материалы по налоговым преступлениям в следственные органы, минуя выездную проверку.
Согласно инициативе, налоговики, усмотревшие признаки нарушения, смогут передавать в следственные органы материалы вне зависимости от стадии налогового администрирования. Депутат руководствуется необходимостью устранить правовую неопределенность, возникшую после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в марте 2022 г. По мнению автора инициативы, «с момента инициирования проведения налоговым органом проверок до их передачи в следственные органы проходит значительное время».