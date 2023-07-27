Депутаты предложили ускорить возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам

Согласно инициативе, налоговики, усмотревшие признаки нарушения, смогут передавать в следственные органы материалы вне зависимости от стадии налогового администрирования. Депутат руководствуется необходимостью устранить правовую неопределенность, возникшую после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в марте 2022 г. По мнению автора инициативы, «с момента инициирования проведения налоговым органом проверок до их передачи в следственные органы проходит значительное время».