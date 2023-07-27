Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Депутаты предложили ускорить возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет миновать выездную проверку
Евгения Фомина
Согласно инициативе, налоговики, усмотревшие признаки нарушения, смогут передавать в следственные органы материалы вне зависимости от стадии налогового администрирования / Андрей Гордеев / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ускорить процедуру возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям. Инициатива поступила от председателя госсовета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина. Региональный депутат предлагает наделить ФНС дополнительными полномочиями ускоренно передавать материалы по налоговым преступлениям в следственные органы, минуя выездную проверку.

Согласно инициативе, налоговики, усмотревшие признаки нарушения, смогут передавать в следственные органы материалы вне зависимости от стадии налогового администрирования. Депутат руководствуется необходимостью устранить правовую неопределенность, возникшую после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в марте 2022 г. По мнению автора инициативы, «с момента инициирования проведения налоговым органом проверок до их передачи в следственные органы проходит значительное время».

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных