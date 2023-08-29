«Тинькофф» покинул глава подразделения по работе с VIP-клиентами

В разговоре с «Ведомостями» Опренко отметил, что будет развивать собственный международный финтех в сфере управления частным капиталом (wealth management) и штаб-квартирой в ОАЭ. По его словам, это будет IT-платформа для управляющих капиталом состоятельных клиентов. «Я вижу, что на рынок активно выходят независимые управляющие. Во всем мире на них приходится до 40% активов под управлением. И у них нет никакой инфраструктуры и единого удобного платформенного решения для управления капиталом» , – объяснил Опренко.