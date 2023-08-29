«Тинькофф» покинул глава подразделения по работе с VIP-клиентами

«Тинькофф» покинул глава подразделения по работе с VIP-клиентамиИлья Опренко намерен развивать собственный международный финтех-проект в Эмиратах
Руководитель подразделения для работы с состоятельными клиентами Tinkoff Private Илья Опренко покинул свою должность для развития собственного проекта за пределами группы, сообщил «Ведомостям» представитель группы и подтвердил сам Опренко. Управлять развитием Tinkoff Private продолжит команда, которая работает в нем с момента запуска направления, уточнил представитель «Тинькофф».
Опренко возглавил управление по работе с состоятельными клиентами в «Тинькофф» в июле 2021 г. – в сентябре того же года группа начала развивать этот сегмент бизнеса. На вечернем мероприятии по случаю запуска нового бизнес-направления выступали Оливер Хьюз, тогда занимавший пост СЕО всей группы, и Noize MC (признан иноагентом).
Опренко отвечал за рост активов в сегменте Tinkoff Private и организацию работы команд персональных банкиров для клиентов сервиса. Порог входа для состоятельных клиентов группа не раскрывает, как и количественные показатели этого подразделения.
24 августа Forbes опубликовал рейтинг лучших российский банков на рынке private banking в 2023 г. Первое место занял Private Banking ВТБ, на втором месте списка оказался «А-клуб» (подразделение Альфа-банка), а замыкает тройку лидеров Sber Private Banking. Порог входа в этих банках для VIP-клиентов начинается от 15 млн (ВТБ) и достигает 100 млн руб. («Сбер»). Tinkoff Private нет в первой десятке. В нее попали Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Sovcombank Wealth Management, МКБ Private Banking, Росбанк L’Hermitage Private Banking, ПСБ Private Banking, РСХБ Private Banking, а также банк Дом.РФ.
Представитель «Тинькофф» уточнил, что банк не принимал участие в рейтинге в 2023 г. и не подавал данные, поскольку не относит себя к классическому private banking, поэтому методология рейтинга не подходит для оценки бизнеса.
В разговоре с «Ведомостями» Опренко отметил, что будет развивать собственный международный финтех в сфере управления частным капиталом (wealth management) и штаб-квартирой в ОАЭ. По его словам, это будет IT-платформа для управляющих капиталом состоятельных клиентов. «Я вижу, что на рынок активно выходят независимые управляющие. Во всем мире на них приходится до 40% активов под управлением. И у них нет никакой инфраструктуры и единого удобного платформенного решения для управления капиталом» , – объяснил Опренко.
До прихода в группу «Тинькофф» Опренко работал в швейцарском UBS, возглавлял подразделение корпоративных финансов Sberbank Private Banking, управлял инвестиционным фондом в Юго-Восточной Азии и занимался M&A-сделками в российском офисе глобальной консалтинговой компании Deloitte.