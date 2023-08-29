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Финансы

«Тинькофф» покинул глава подразделения по работе с VIP-клиентами

Илья Опренко намерен развивать собственный международный финтех-проект в Эмиратах
Екатерина Литова
«Тинькофф»

Руководитель подразделения для работы с состоятельными клиентами Tinkoff Private Илья Опренко покинул свою должность для развития собственного проекта за пределами группы, сообщил «Ведомостям» представитель группы и подтвердил сам Опренко. Управлять развитием Tinkoff Private продолжит команда, которая работает в нем с момента запуска направления, уточнил представитель «Тинькофф».

Опренко возглавил управление по работе с состоятельными клиентами в «Тинькофф» в июле 2021 г. – в сентябре того же года группа начала развивать этот сегмент бизнеса. На вечернем мероприятии по случаю запуска нового бизнес-направления выступали Оливер Хьюз, тогда занимавший пост СЕО всей группы, и Noize MC (признан иноагентом).

Опренко отвечал за рост активов в сегменте Tinkoff Private и организацию работы команд персональных банкиров для клиентов сервиса. Порог входа для состоятельных клиентов группа не раскрывает, как и количественные показатели этого подразделения.

24 августа Forbes опубликовал рейтинг лучших российский банков на рынке private banking в 2023 г. Первое место занял Private Banking ВТБ, на втором месте списка оказался «А-клуб» (подразделение Альфа-банка), а замыкает тройку лидеров Sber Private Banking. Порог входа в этих банках для VIP-клиентов начинается от 15 млн (ВТБ) и достигает 100 млн руб. («Сбер»). Tinkoff Private нет в первой десятке. В нее попали Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Sovcombank Wealth Management, МКБ Private Banking, Росбанк L’Hermitage Private Banking, ПСБ Private Banking, РСХБ Private Banking, а также банк Дом.РФ.

Представитель «Тинькофф» уточнил, что банк не принимал участие в рейтинге в 2023 г. и не подавал данные, поскольку не относит себя к классическому private banking, поэтому методология рейтинга не подходит для оценки бизнеса.

В разговоре с «Ведомостями» Опренко отметил, что будет развивать собственный международный финтех в сфере управления частным капиталом (wealth management) и штаб-квартирой в ОАЭ. По его словам, это будет IT-платформа для управляющих капиталом состоятельных клиентов. «Я вижу, что на рынок активно выходят независимые управляющие. Во всем мире на них приходится до 40% активов под управлением. И у них нет никакой инфраструктуры и единого удобного платформенного решения для управления капиталом» , – объяснил Опренко.

До прихода в группу «Тинькофф» Опренко работал в швейцарском UBS, возглавлял подразделение корпоративных финансов Sberbank Private Banking, управлял инвестиционным фондом в Юго-Восточной Азии и занимался M&A-сделками в российском офисе глобальной консалтинговой компании Deloitte.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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