В узбекской диаспоре не увидели рисков для проведения денежных переводов из России

Российская общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия города Москвы» (узбекская диаспора в Москве) не видит рисков для осуществления денежных переводов из России в Узбекистан из-за приостановки работы Oson и Pay Way, сказал «Ведомостям» ее руководитель Бахром Исмаилов. Никакой угрозы нет, потому что мигранты отправляют деньги через ряд местных приложений. Помимо системы денежных переводов (через нее покупают доллары и направляют в Узбекистан) есть еще p2p-переводы (с карты Сбербанка можете отправить деньги на карту в Узбекистане), сказал он. Согласно данным на сайте центробанка Узбекистана, всего в стране работает 17 систем электронных денег и 52 платежные организации. Кроме этого законодательством разрешено при выезде из России вывозить до $10 000 без декларирования, напомнил Исмаилов.