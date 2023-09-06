В узбекской диаспоре не увидели рисков для проведения денежных переводов из России

В узбекской диаспоре не увидели рисков для проведения денежных переводов из РоссииДва крупных платежных сервиса Узбекистана приостановили международные транзакции
Два крупных платежных сервиса Узбекистана Oson и Pay Way сообщили на своих сайтах о временной приостановке с 5 сентября переводов по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию. Это было сделано согласно требованию центрального банка республики.
Oson является одним из лидеров по международным переводам, писала местная «Газета.uz». По данным собеседника издания, приложение для переводов в Узбекистан использует большое число трудовых мигрантов в России. На заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 36 млн человек, находится около 2,4 млн человек (около 20% экономически активного населения), в том числе более 60% – в России, писал «Интерфакс».
Российская общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия города Москвы» (узбекская диаспора в Москве) не видит рисков для осуществления денежных переводов из России в Узбекистан из-за приостановки работы Oson и Pay Way, сказал «Ведомостям» ее руководитель Бахром Исмаилов. Никакой угрозы нет, потому что мигранты отправляют деньги через ряд местных приложений. Помимо системы денежных переводов (через нее покупают доллары и направляют в Узбекистан) есть еще p2p-переводы (с карты Сбербанка можете отправить деньги на карту в Узбекистане), сказал он. Согласно данным на сайте центробанка Узбекистана, всего в стране работает 17 систем электронных денег и 52 платежные организации. Кроме этого законодательством разрешено при выезде из России вывозить до $10 000 без декларирования, напомнил Исмаилов.
На сайте Oson в качестве российского партнера указан Сбербанк, а у Pay Way в дополнение к нему значатся Альфа-банк и «Тинькофф банк».
Сбербанк не сотрудничал с этими компаниями по переводам, заявил представитель банка. Поэтому запрет для этих компаний никак не сказался на возможностях клиентов переводить средства в Узбекистан, пояснил он. Представители «Тинькофф банка» и Альфа-банка не ответили на запрос.
Местный ЦБ 5 сентября также заверил, что «в Республике Узбекистан нет ограничений на международные платежные услуги, трансграничные денежные переводы и платежи в международные онлайн-сервисы, их можно осуществлять через платформы коммерческих банков».
Ряд узбекских банков опубликовали на своих сайтах одинаковые сообщения с поддержкой действий регулятора. В них говорится, что принятое решение о запрете трансграничных платежей «направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и рынка финтеха, в частности, от рисков в международной торговле и финансовой системе».
$16,9 млрд
составил объем переводов в Узбекистан по итогам 2022 г., он вырос за год в 2,1 раза, сообщал местный центробанк. Из них 85% – $14,5 млрд – пришлось на Россию. За январь – июнь в Узбекистан поступило $5,2 млрд переводов, что на 21,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год, говорил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов. Из них 80% пришлось на переводы из России. Резкий рост международных денежных переводов в Узбекистан в 2022 г. был связан со значительным укреплением курса рубля к доллару, а также переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денег в результате валютных ограничений в России.
Переводы в Узбекистан также осуществляют ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «МТС банк» и проч. Например, клиенты ВТБ за три летних месяца совершили более 75 000 трансграничных переводов в валютах дружественных стран, при этом лидером по числу транзакций стал Узбекистан, сообщил его представитель.
Компания Brio Group, которой принадлежит Oson, получила штрафные санкции и предупреждение об отключении трансграничных переводов от узбекского центробанка еще 31 августа, сообщалось в кратком отчете о деятельности Комитета банковского надзора ЦБ. Причина – нарушение требований по противодействию антиотмывочному законодательству. Дополнительно 5 сентября регулятор сообщил, что Brio Group не отражала требуемую информацию о получателе/отправителе перевода, а также не принимала обоснованные и возможные меры по выявлению международных денежных переводов данного типа. Кроме этого Brio Group открыла счет в зарубежном банке и проводила операции через него вопреки требованиям закона.
Генеральный директор Brio Group Фарход Махмудов рассказывал местному изданию, что компания ранее никогда не получала предписаний или замечаний от регулятора и не платила штрафов за нарушения и всегда работала прозрачно. По его словам, ЦБ разослал письмо с требованием приостановить транзакции не только Oson, но и «еще полсотне платежных организаций», которые «должны будут расторгнуть международные контракты и оставить миллионы пользователей без возможности осуществлять операции за рубежом». В итоге будет потеряно больше 80% сервисов, а также разрушены отношения с пользователями и партнерами из 14 стран, среди которых крупные международные корпорации и большие зарубежные банки, отмечал Махмудов.
Получение письма 31 августа подтвердил директор платежного сервиса Pay Way Бунёд Саттаров, а 4 сентября в Telegram-канале сервиса появилось сообщение, что в приложении по требованию местного ЦБ временно отключены трансграничные переводы, но продолжат функционировать платежи внутри страны, а также оплата коммунальных, государственных услуг, связи и интернета.