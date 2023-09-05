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Финансы

Узбекские платежные системы сообщили о приостановке международных переводов

Ведомости

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили зарубежные денежные переводы. Об этом сообщили в пресс-службах сервисов. 

«С 5 сентября временно будут приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы. Приносим извинения за причиненные неудобства. Работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время», – сказано в сообщении Oson (цит. по «Интерфаксу»).

В пресс-службе Pay Way уточнили, что эта мера введена на время по поручению ЦБ Узбекистана. Там отметили, что переводы в приложении будут отключены по всем международным направлениям, в том числе из России и обратно.

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По итогам 2022 г. объем денежных переводов в Узбекистан из России вырос в 2,6 раза до $14,5 млрд. Сообщалось, что резкий рост международных денежных переводов был обусловлен, в частности, переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денежных переводов из-за валютных ограничений в России. В ЦБ Узбекистана тогда отмечали, что доля переводов из России составила 85%.

В июле 2023 г. под санкции США попал банк «Юнистрим», оператор одноименной платежной системы, с помощью которой также можно было переводить деньги в другие страны. После введения ограничений против банка с «Юнистрим» перестали работать некоторые зарубежные партнеры, например ряд банков Армении, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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