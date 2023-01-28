Денежные переводы из России в соседние страны увеличились на сотни процентов
Из России в Казахстан в 2022 г. было направлено 357 млрд тенге, или около $775,4 млн, следует из данных Нацбанка Казахстана. Это рекорд минимум с 2014 г. Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов 2021 г.
В Грузию из России в 2022 г. было отправлено около $2 млрд. Это рекордный объем с 2012 г. В 2021 г. по этому направлению прошло $411,3 млн.
В Узбекистан из России по итогам прошлого года было отправлено $14,5 млрд — за год он увеличился в 2,6 раза. Как поясняли в пресс-службе республики, резкий рост международных денежных переводов был обусловлен, в частности, переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денежных переводов из-за валютных ограничений в России.
По итогам 11 месяцев 2022 г. объем переводов из России в Армению вырос в четыре раза по сравнению с январем-ноябрем 2021 г. — до $3,1 млрд. Это рекордный показатель с 2004 г.
В Киргизию из России за январь—ноябрь 2022 г. было отправлено $2,6 млрд. Показатель превышает данные 11 месяцев 2021 г. всего на 6%. Это также рекорд с 2005 г.
Сразу после начала спецоперации России на Украине системы Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Тогда под блокирующими санкциями оказались ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк и «ФК Открытие».
Уже 6 марта Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».