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Финансы

Денежные переводы из России в соседние страны увеличились на сотни процентов

Ведомости

В 2022 г. денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан достигли рекордных объемов, передает РБК со ссылкой на данные центральных банков республик.

Из России в Казахстан в 2022 г. было направлено 357 млрд тенге, или около $775,4 млн, следует из данных Нацбанка Казахстана. Это рекорд минимум с 2014 г. Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов 2021 г.

В Грузию из России в 2022 г. было отправлено около $2 млрд. Это рекордный объем с 2012 г. В 2021 г. по этому направлению прошло $411,3 млн.

В Узбекистан из России по итогам прошлого года было отправлено $14,5 млрд — за год он увеличился в 2,6 раза. Как поясняли в пресс-службе республики, резкий рост международных денежных переводов был обусловлен, в частности, переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денежных переводов из-за валютных ограничений в России.

По итогам 11 месяцев 2022 г. объем переводов из России в Армению вырос в четыре раза по сравнению с январем-ноябрем 2021 г. — до $3,1 млрд. Это рекордный показатель с 2004 г.

В Киргизию из России за январь—ноябрь 2022 г. было отправлено $2,6 млрд. Показатель превышает данные 11 месяцев 2021 г. всего на 6%. Это также рекорд с 2005 г.

Сразу после начала спецоперации России на Украине системы Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Тогда под блокирующими санкциями оказались ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк и «ФК Открытие».

Уже 6 марта Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных